İBB Arıtma Tesisi’nde işlenen korkunç cinayetin görüntüsü ortaya çıktı | Video
Kemerburgaz’da bulunan İBB Arıtma Tesisi’nde çalışan bir şahıs, 'Neden ters baktın' diyerek tartıştığı Beyoğlu Belediyesi temizlik personelini sırtından bıçaklamıştı. Personelin bıçaklandığı anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
CİNAYET ANI KAMERADA
İBB personelinin, Karapeçe'yi bıçakladığı anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde taraflar arasında tartışma çıktığı, ardından diğer personelin araya girmesiyle ortalığın sakinleştiği görülüyor. Bir süre sonra daha önce kavgaya karışan bir işçinin, kulübeye girdiği ve tartışmanın tekrar alevlendiği ve Serdal Karaçepe'nin aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldığı görülüyor. Öte yandan gözaltına alınan katil zanlısı Erdal Y.'nin ise polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
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