İçişleri Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2022 İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve formu yayınlandı mı?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

BAŞVURULAR 17-21 HAZİRAN ARASINDA YAPILACAK

Başvurular, 17-21 Haziran tarihleri arasında "www.icisleri.gov.tr" internet adresinin "Duyurular" bölümünde yayımlanacak olan "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak.

Başvurularda ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla, adayların tercih sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının en fazla 5 katı aday değerlendirilmeye alınacak.

SINAV SÜRECİ E-DEVLET ÜZERİNDEN TAKİP EDİLECEK

Adaylar sınav sürecine ait durum bilgilerini (5 katı aday arasına girip giremediği, başvurusunun kabul edilip edilmediği, sözlü sınav yeri, tarihi, saati bilgilerini, sözlü sınava katılım durum bilgisini, sözlü sınav puanını, asıl ve yedek bilgisini) e-Devlet üzerinden "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığı ile açılan uygulamadaki "Başvurularım" sekmesinden takip edebilecek.

Adaylar yapmış oldukları tercih sıralaması ve KPSS puanları göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirme sonrası sadece bir il/bakanlık merkez ve pozisyon unvanı için sözlü sınava katılacak. Bakanlık merkez teşkilatında ilan edilen pozisyon unvanları için Bakanlık Sınav Komisyonunca, taşra teşkilatında ilan edilen pozisyon unvanları için ise 12 ilde oluşturulan Bölgesel İl Sınav Komisyonlarınca "www.icisleri.gov.tr" internet adresinde duyurulacak tarihte eş zamanlı olarak sözlü sınavlar gerçekleştirilecek.