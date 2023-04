APARTMANLARIN KARA KUTUSU OLACAK

DAMAS'ın apartmanların kara kutusu olacağını belirten Teknoloji ve Ar-Ge Bilişim Uzmanı Emrah Bekçi ise " "Biz iki bilim insanı olarak yapay zeka ve Türk aklını kullanarak Deprem Acil Müdahale Ağı sistemi'ni (DAMAS) geliştirdik. Her binanın bir kara kutusu olacak. Deprem olduğu zaman enkazın altında kaç kişi olduğunu yüzde 100 doğruluk oranıyla acil müdahale ekiplerine sunacağız. Cihaz binaya giriş çıkışları kayıt altına alıp içeride bulunan kişi sayısını her an güncelliyor. Bu da depremden sonra kurtarma ekipleri için büyük bir kolaylık sağlıyor.