İki Türk geliştirdi: Deprem sonrası enkazda kaç kişi olduğu bilinecek! | Video

Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından harekete geçen iki Türk bilim adamı, depremin kara kutusunu geliştirdi. Kısa adı DAMAS olan Deprem Acil Müdahale Ağı Sistemi, depremin hemen ardından kurtarma ekiplerine enkazda bulunan kişi sayısını yüzde 100 doğrulukla verecek.