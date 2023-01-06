İlave tediye - ikramiye ödeme tarihleri AÇIKLANDI! Kamu çalışanlarına 2023 İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? Resmi Gazete’de yayınlandı

Bir süredir beklenen İlave tediye ödeme tarihleri netleşti. Bu ücretle ilgili yaşanan gelişmenin ardından "2023 Kamu işçilerine İlave Tediye ikramiye ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Ödemelerin birinci yarısı Ocak ayında belirlenen tarihlerde ilgililerin hesaplarına yatacağı kaydedildi. Kamu işçilerine ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl devletçe verilen ikramiye ödeneği olan bu ücret son dönemde gündemde yer alıyordu. Peki, 2023 İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri ve resmi gazetede yer alan detaylar...