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Haberler Yaşam İlave tediye - ikramiye ödeme tarihleri AÇIKLANDI! Kamu çalışanlarına 2023 İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? Resmi Gazete'de yayınlandı
Giriş Tarihi: 06.01.2023 01:47 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 01:47

İlave tediye - ikramiye ödeme tarihleri AÇIKLANDI! Kamu çalışanlarına 2023 İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? Resmi Gazete'de yayınlandı

Bir süredir beklenen İlave tediye ödeme tarihleri netleşti. Bu ücretle ilgili yaşanan gelişmenin ardından "2023 Kamu işçilerine İlave Tediye ikramiye ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Ödemelerin birinci yarısı Ocak ayında belirlenen tarihlerde ilgililerin hesaplarına yatacağı kaydedildi. Kamu işçilerine ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl devletçe verilen ikramiye ödeneği olan bu ücret son dönemde gündemde yer alıyordu. Peki, 2023 İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri ve resmi gazetede yer alan detaylar...

İlave tediye - ikramiye ödeme tarihleri AÇIKLANDI! Kamu çalışanlarına 2023 İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? Resmi Gazete’de yayınlandı

İlave tediye ödeme tarihleri bugün yayımlanan Resmi Gazete ile duyuruldu. Hal böyleyken ise vatandaşlar "2023 Kamu çalışanlarına ilave tediye ikramiye ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak?" soruları yanıt arıyor. Kamu kurumlarında işçi olan vatandaşlara yılda iki kez verilen bu ödemelerin ilk taksiti için Ocak ayı işaret edilirken ikinci ödeme ise 17 Nisan'da olacak. Bilindiği üzere her sene devlet tarafından verilen bu ikramiyenin tarihleri uzunca bir süredir gündemdeydi. İşte 2023 İlave ek tediye ödeme tarihleri ve merak edilen tüm bu detaylar.

İlave tediye - ikramiye ödeme tarihleri AÇIKLANDI! Kamu çalışanlarına 2023 İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? Resmi Gazete’de yayınlandı

İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Kamuda çalışan işçilere ikramiye ödemeleri 27 Ocak ve 17 Nisan'da yapılacak.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

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İlave tediye - ikramiye ödeme tarihleri AÇIKLANDI! Kamu çalışanlarına 2023 İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? Resmi Gazete’de yayınlandı

"Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2023 yılında, mezkür Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 27/1/2023, diger yarısının 17/4/2023 tarihinde ödenmesine,

İlave tediye - ikramiye ödeme tarihleri AÇIKLANDI! Kamu çalışanlarına 2023 İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? Resmi Gazete’de yayınlandı

2- Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2023 yılında, aynı Kanunun 2 nci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 22/12/2023 tarihinde ödenmesine, 6772 sayılı Kanunun 4 öncü maddesi gereğince karar verilmiştir."

İlave tediye - ikramiye ödeme tarihleri AÇIKLANDI! Kamu çalışanlarına 2023 İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? Resmi Gazete’de yayınlandı

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