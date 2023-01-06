İlave tediye - ikramiye ödeme tarihleri AÇIKLANDI! Kamu çalışanlarına 2023 İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? Resmi Gazete’de yayınlandı

İlave tediye ödeme tarihleri bugün yayımlanan Resmi Gazete ile duyuruldu. Hal böyleyken ise vatandaşlar "2023 Kamu çalışanlarına ilave tediye ikramiye ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak?" soruları yanıt arıyor. Kamu kurumlarında işçi olan vatandaşlara yılda iki kez verilen bu ödemelerin ilk taksiti için Ocak ayı işaret edilirken ikinci ödeme ise 17 Nisan'da olacak. Bilindiği üzere her sene devlet tarafından verilen bu ikramiyenin tarihleri uzunca bir süredir gündemdeydi. İşte 2023 İlave ek tediye ödeme tarihleri ve merak edilen tüm bu detaylar.