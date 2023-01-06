İlave tediye ödeme tarihleri netleşti. Ödemelerin ilk taksiti Ocak ayında belirlenen tarihlerde ilgililerin hesaplarına yatacağı kaydedildi. Bu ücretle ilgili yaşanan gelişmenin ardından " İlave Tediye ikramiye ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Kamu işçilerine ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl devletçe verilen ikramiye ödeneği olan bu ücret son dönemde gündemde yer alıyordu. Peki, 2023 Kamu işçilerine İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? İşte ödemelere ilişkin resmi gazetede yer alan detaylar...