İlave tediye ödeme tarihleri netleşti. Ödemelerin ilk taksiti Ocak ayında belirlenen tarihlerde ilgililerin hesaplarına yatacağı kaydedildi. Bu ücretle ilgili yaşanan gelişmenin ardından " İlave Tediye ikramiye ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Kamu işçilerine ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl devletçe verilen ikramiye ödeneği olan bu ücret son dönemde gündemde yer alıyordu. Peki, 2023 Kamu işçilerine İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? İşte ödemelere ilişkin resmi gazetede yer alan detaylar...
İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Kamuda çalışan işçilere ikramiye ödemeleri 27 Ocak ve 17 Nisan'da yapılacak.
Kararda şu ifadelere yer verildi:
2- Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2023 yılında, aynı Kanunun 2 nci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 22/12/2023 tarihinde ödenmesine, 6772 sayılı Kanunun 4 öncü maddesi gereğince karar verilmiştir."
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