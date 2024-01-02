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Son dakika: İsrail casuslarına operasyon! 8 ilde 57 adrese baskın yapıldı: Çok sayıda gözaltı var
Giriş Tarihi: 02.01.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
11:42
Son dakika: İsrail casuslarına operasyon! 8 ilde 57 adrese baskın yapıldı: Çok sayıda gözaltı var
Son dakika haberleri: İsrail istihbarat servisi için Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik casusluk faaliyetleri içinde olabilecekleri değerlendirilen 33 kişiye yönelik İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. 57 adrese eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda 33 şüpheli gözaltına alındı.