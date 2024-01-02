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Haberler Yaşam Son dakika: İsrail casuslarına operasyon! 8 ilde 57 adrese baskın yapıldı: Çok sayıda gözaltı var
Giriş Tarihi: 02.01.2024 11:42 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 11:42

Son dakika: İsrail casuslarına operasyon! 8 ilde 57 adrese baskın yapıldı: Çok sayıda gözaltı var

Son dakika haberleri: İsrail istihbarat servisi için Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik casusluk faaliyetleri içinde olabilecekleri değerlendirilen 33 kişiye yönelik İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. 57 adrese eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda 33 şüpheli gözaltına alındı.

Deniz YUSUFOĞLU
Son dakika: İsrail casuslarına operasyon! 8 ilde 57 adrese baskın yapıldı: Çok sayıda gözaltı var

Son dakika haberleri: İsrail İstihbarat Servisi için Türkiye'de yabancı uyruklulara yönelik casusluk faaliyetleri içinde olabilecekleri değerlendirilen 33 kişi İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Son dakika: İsrail casuslarına operasyon! 8 ilde 57 adrese baskın yapıldı: Çok sayıda gözaltı var

46 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İsrail İstihbarat Servisinin Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik keşif, takip, darp, adam kaçırma gibi taktik bazda işler yapmayı amaçladığı tespit edildi.

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Son dakika: İsrail casuslarına operasyon! 8 ilde 57 adrese baskın yapıldı: Çok sayıda gözaltı var

Uluslararası casusluk faaliyetleri içerisinde olabilecekleri değerlendirilen 46 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

Son dakika: İsrail casuslarına operasyon! 8 ilde 57 adrese baskın yapıldı: Çok sayıda gözaltı var

İSTANBUL MERKEZLİ 8 İLDE OPERASYON: 33 GÖZALTI

İstanbul merkezli olmak üzere 8 ilde 57 adrese operasyon düzenlendi.

Son dakika: İsrail casuslarına operasyon! 8 ilde 57 adrese baskın yapıldı: Çok sayıda gözaltı var

Operasyonlarda 33 şüpheli yakalandı.

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