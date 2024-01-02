MİT'ten "Mossad" operasyonu: 34 gözaltı | Video
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İsrail istihbaratına yönelik operasyon düzenledi. İsrail İstihbarat Servisi (Mossad) için Türkiye'de yabancı uyruklulara yönelik casusluk faaliyetleri yürütenlere yönelik gerçekleştirilen operasyonun detayları ortaya çıktı. 8 ilde, çoğunluğu yabancı uyruklu olan 34 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin Filistinli aktivistlere yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırma gibi faaliyetleri amaçladığına dair bilgiler tespit edildi.
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