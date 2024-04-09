İstanbul Beylikdüzü’nde vahşet! Konuşmak için çağırdığı eşini sokak ortasında defalarca bıçakladı!

Yapılan soruşturmada, boşanma aşamasında olan Şeyda Nur B ile Murat B. iddialara göre konuşmak için akşam saatlerinde buluştu. Küçükçekmece'de buluşan ikili, Beylikdüzü'ne kadar geldi. Burada iddialara göre yaşanan tartışma üzerine Murat B., üzerinde taşıdığı bıçağını çıkartarak eşi Şeyda Nur B.'yi defalarca bıçakladı.