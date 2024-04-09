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İstanbul Beylikdüzü’nde vahşet! Konuşmak için çağırdığı eşini sokak ortasında defalarca bıçakladı!
Giriş Tarihi: 09.04.2024 09:30
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024
09:44
İstanbul Beylikdüzü’nde vahşet! Konuşmak için çağırdığı eşini sokak ortasında defalarca bıçakladı!
İstanbul'da Murat B., boşanma aşamasındaki eşi Şeyda Nur B.'yi konuşmak için yanına çağırdı. Çıkan tartışmada dehşet saçtı. Genç kadını defalarca bıçakladı kendisine engel olmak isteyenlere de tehditler yağdırdı! Dehşet anları cep telefonu ile kayda alındı…