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Haberler Yaşam İstanbul Beylikdüzü’nde vahşet! Konuşmak için çağırdığı eşini sokak ortasında defalarca bıçakladı!
Giriş Tarihi: 09.04.2024 09:30 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 09:44

İstanbul Beylikdüzü’nde vahşet! Konuşmak için çağırdığı eşini sokak ortasında defalarca bıçakladı!

İstanbul'da Murat B., boşanma aşamasındaki eşi Şeyda Nur B.'yi konuşmak için yanına çağırdı. Çıkan tartışmada dehşet saçtı. Genç kadını defalarca bıçakladı kendisine engel olmak isteyenlere de tehditler yağdırdı! Dehşet anları cep telefonu ile kayda alındı…

Yunus Emre KAVAK
İstanbul Beylikdüzü’nde vahşet! Konuşmak için çağırdığı eşini sokak ortasında defalarca bıçakladı!

Kan donduran olay dün akşam saatlerinde İstanbul Beylikdüzü'nde meydana geldi. İddialara göre akşam saatlerinde gelen bir bıçaklama ihbarı polisi harekete geçirdi.

İstanbul Beylikdüzü’nde vahşet! Konuşmak için çağırdığı eşini sokak ortasında defalarca bıçakladı!

Adnan Kahveci Mahallesi üzerinde bulunan bir sokak üzerinde bir kadının bıçaklandığı bilgisi geldi. Beylikdüzü ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler hızla olay yerine gitti.

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İstanbul Beylikdüzü’nde vahşet! Konuşmak için çağırdığı eşini sokak ortasında defalarca bıçakladı!

Polis, olay yerinde defalarca bıçaklanmış Şeyda Nur B. adlı kadını buldu. Yaralı kadın çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından polis hemen harekete geçti.

İstanbul Beylikdüzü’nde vahşet! Konuşmak için çağırdığı eşini sokak ortasında defalarca bıçakladı!

BOŞANMA AŞAMASINDALARDI… KONUŞMAK İÇİN ÇAĞIRDI

Yapılan çalışmalarda Şeyda Nur B.'nin boşanma aşamasındaki eşi Murat B.'nin olayı gerçekleştirdiği belirlendi. Şüpheli Murat B., kısa sürede polis tarafından yakalandı.

İstanbul Beylikdüzü'nde vahşet! Konuşmak için çağırdı sokak ortasında defalarca bıçakladı! | Video

İstanbul Beylikdüzü’nde vahşet! Konuşmak için çağırdığı eşini sokak ortasında defalarca bıçakladı!

Yapılan soruşturmada, boşanma aşamasında olan Şeyda Nur B ile Murat B. iddialara göre konuşmak için akşam saatlerinde buluştu. Küçükçekmece'de buluşan ikili, Beylikdüzü'ne kadar geldi. Burada iddialara göre yaşanan tartışma üzerine Murat B., üzerinde taşıdığı bıçağını çıkartarak eşi Şeyda Nur B.'yi defalarca bıçakladı.

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