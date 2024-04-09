İstanbul Beylikdüzü’nde vahşet! Konuşmak için çağırdı sokak ortasında defalarca bıçakladı! | Video

İstanbul’da Murat B., boşanma aşamasındaki eşi Şeyda Nur B.’yi konuşmak için yanına çağırdı. Çıkan tartışmada dehşet saçtı. Genç kadını defalarca bıçakladı kendisine engel olmak isteyenlere de tehditler yağdırdı! Dehşet anları cep telefonu ile kayda alındı…