İstanbul Beylikdüzü’nde vahşet! Konuşmak için çağırdı sokak ortasında defalarca bıçakladı! | Video
İstanbul’da Murat B., boşanma aşamasındaki eşi Şeyda Nur B.’yi konuşmak için yanına çağırdı. Çıkan tartışmada dehşet saçtı. Genç kadını defalarca bıçakladı kendisine engel olmak isteyenlere de tehditler yağdırdı! Dehşet anları cep telefonu ile kayda alındı…
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:14
İETT şoförü yolcuya demir sopayla saldırdı | Video 09.04.2024 | 10:28
03:30
03:17
01:02
3 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 09.04.2024 | 09:40
00:21
Tartıştığı sürücüye baltayla saldırdı! Dehşet anları kamerada | Video 09.04.2024 | 09:24
01:34
05:17
00:48
00:43
00:47
Yüksekova-Van karayolundaki heyelanda faciadan dönüldü | Video 09.04.2024 | 08:49
00:29
08:29
Yılın ilk Güneş tutulması gerçekleşti 08.04.2024 | 23:15
00:34
Yılın ilk Güneş tutulması gerçekleşti 08.04.2024 | 22:58
02:05
Patates deposunda göçük: 2 ölü 4 yaralı | Video 08.04.2024 | 16:23
07:54
00:41
00:23
Niğde'de patates deposu çöktü: 2 ölü, 4 yaralı | Video 08.04.2024 | 15:44
01:03
Pendik'te yediemin otoparkında yangın | Video 08.04.2024 | 15:37
00:38
Mardin'de aynı güzergahta 3 farklı kaza: 3 ölü, 8 yaralı | Video 08.04.2024 | 15:30
00:49
Drift atan sürücüye ceza yağdı | Video 08.04.2024 | 15:02