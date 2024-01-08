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İstanbul için kar açıklaması: Meteoroloji uzmanı tarih verdi!
Giriş Tarihi: 08.01.2024 16:14
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
16:15
Yurdun dört bir yanında sıcaklıklar düşmeye başladı. Meteoroloji, İstanbul, Ankara ve Konya dahil olmak üzere 16 il için uyarı yaptı. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise herkesin cevabını merak ettiği, "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusunu yanıtladı. AKOM'dan yapılan açıklamada da İstanbul'da yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı vurgulandı. İşte hava durumu haberinin detayları...