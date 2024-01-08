İstanbul için kar açıklaması: Meteoroloji uzmanı tarih verdi!

METEOROLOJİ BÖLGE BÖLGE UYARDI!

Meteoroloji'den yapılan son açıklamada kar ve sağanak beklenen bölgeler şöyle açıklandı: "Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir çevreleri ile Konya'nın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak, Ardahan, Erzurum, Ağrı, Tunceli ve Erzincan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.