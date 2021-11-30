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Haberler Yaşam İstanbul Valiliğinden son dakika fırtına açıklaması geldi: İstanbul’da lodos ve fırtına ne zaman bitecek?
Giriş Tarihi: 30.11.2021 09:01 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 09:01

İstanbul Valiliğinden son dakika fırtına açıklaması geldi: İstanbul’da lodos ve fırtına ne zaman bitecek?

İstanbul iki gündür lodos, fırtına ve kuvvetli rüzgarın etkisinde bulunuyor. Dün sabah saatlerinde başlayan fırtına ve rüzgar gündelik hayatı oldukça olumsuz etkilerken, çok sayıda ilçede elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi. Evlerin çatıları uçtu. Bu noktada vatandaşlar, İstanbul'da fırtına ne zaman bitecek, lodos bugün var mı sorularına yanıt arıyor. Konuya ilişkin hava durumu tablosu Meteoroloji tarafından paylaşılırken, İstanbul Valiliği'nden de son dakika açıklaması geldi. Buna göre, İstanbul'da lodos ve fırtına ne zaman bitecek?

İstanbul Valiliğinden son dakika fırtına açıklaması geldi: İstanbul’da lodos ve fırtına ne zaman bitecek?

İstanbul'da lodos ve fırtına ne zaman bitecek soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Dün sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar, gündelik hayatı oldukça olumsuz etkilerken, fırtına nedeniyle evlerin çatısı uçtu, çok sayıda ilçede ise elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi. Bu noktada vatandaşlar, İstanbul'da fırtına ne zaman bitecek, lodos bugün var mı sorularına yanıt arıyor. Peki, İstanbul'da lodos ve fırtına ne zaman bitecek? İşte MGM'nin konuya ilişkin yaptığı uyarı ve İstanbul Valiliğinden gelen son dakika açıklaması;

İstanbul Valiliğinden son dakika fırtına açıklaması geldi: İstanbul’da lodos ve fırtına ne zaman bitecek?

Peki İstanbul'da lodos kaç gün sürecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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İstanbul Valiliğinden son dakika fırtına açıklaması geldi: İstanbul’da lodos ve fırtına ne zaman bitecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, söz konusu fırtınanın bugün de süreceği aktarıldı.

İstanbul Valiliğinden son dakika fırtına açıklaması geldi: İstanbul’da lodos ve fırtına ne zaman bitecek?

Vatandaşlar kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

İstanbul Valiliğinden son dakika fırtına açıklaması geldi: İstanbul’da lodos ve fırtına ne zaman bitecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bu gece ve yarın (30.11.2021 Salı) da Marmara. Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, yüksek kesimleri basta olmak üzere Karadeniz ile zamanla Doğu Anadolu'nun kuzeyinde batı ve güneybatı yönlerden 60-90 km/sa, yüksek kesimlerde yer yer 100 km/sa uzeri hızda esmesi beklenmektedir.

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