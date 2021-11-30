İstanbul iki gündür lodos, fırtına ve kuvvetli rüzgarın etkisinde bulunuyor. Dün sabah saatlerinde başlayan fırtına ve rüzgar gündelik hayatı oldukça olumsuz etkilerken, çok sayıda ilçede elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi. Evlerin çatıları uçtu. Bu noktada vatandaşlar, İstanbul'da fırtına ne zaman bitecek, lodos bugün var mı sorularına yanıt arıyor. Konuya ilişkin hava durumu tablosu Meteoroloji tarafından paylaşılırken, İstanbul Valiliği'nden de son dakika açıklaması geldi. Buna göre, İstanbul'da lodos ve fırtına ne zaman bitecek?