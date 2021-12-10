İstanbul’a kar ne zaman yağacak, yılbaşında kar yağar mı? Meteoroloji ile Ankara, İzmir, İstanbul kar yağışı tarihleri

10 ARALIK 2021 GÜNCEL METEOROLOJİ UYARILARI
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Ege Bölgesi'nde 10.12.2021 Cuma günü beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların genellikle yerel kuvvetli, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa çevreleri ile Balıkesir'in güneyinde kuvvetli ve çok kuvvetli (30-75 kg/m2), Muğla'nın kıyı ilçelerinde şiddetli (51-100 kg/m2), yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın Marmara'nın batısı ve güneyi, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde güney yönlerden fırtına (50-70 km/saat), yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına (70-90 km/saat), yer yer tam fırtına (90-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.