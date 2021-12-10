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Haberler Yaşam İstanbul’a kar ne zaman yağacak, yılbaşında kar yağar mı? Meteoroloji ile Ankara, İzmir, İstanbul kar yağışı tarihleri
Giriş Tarihi: 10.12.2021 12:25 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 12:25

İstanbul’a kar ne zaman yağacak, yılbaşında kar yağar mı? Meteoroloji ile Ankara, İzmir, İstanbul kar yağışı tarihleri

Havaların git gide soğuması ve yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte pek çok kişi Ankara, İzmir ve İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusunun yanıtını araştırıyor. 2021 yılının sonuna gelinirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu uyarıları arasında yağış tahminleri inceleniyor. 2022 yılbaşında kar yağar mı? İşte Meteoroloji uyarıları ve tahminleri ile Ankara, İzmir, İstanbul kar yağışı tarihleri…

İstanbul’a kar ne zaman yağacak, yılbaşında kar yağar mı? Meteoroloji ile Ankara, İzmir, İstanbul kar yağışı tarihleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yağmur, fırtına ve kar yağışı uyarıları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yurdun pek çok kesiminde etkisini gösteren soğuk havalar, vatandaşların kar beklentisini artırdı. Meteoroloji bugün için yurdun batı kesimlerinde sarı ve turuncu kodlu uyarı verirken, İstanbul'a kar ne zaman yağacak, yılbaşında kar yağar mı gibi sorular yanıt arıyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir için kar yağışı tarihleri ile Meteoroloji tarafından yapılan son dakika hava tahmini uyarıları…

İstanbul’a kar ne zaman yağacak, yılbaşında kar yağar mı? Meteoroloji ile Ankara, İzmir, İstanbul kar yağışı tarihleri

İSTANBUL'DA NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yurdun batı kesimleri için kar yağışı uyarısı henüz verilmedi. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...

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İstanbul’a kar ne zaman yağacak, yılbaşında kar yağar mı? Meteoroloji ile Ankara, İzmir, İstanbul kar yağışı tarihleri

NERELERE KAR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar Mevkisi, İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana ve Osmaniye'nin güneyi ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (30-60 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın merkez ve kuzey, Elazığ'ın doğu ilçelerinde kuvvetli karla karışık yağmur (20-50 kg/m²), yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

İstanbul’a kar ne zaman yağacak, yılbaşında kar yağar mı? Meteoroloji ile Ankara, İzmir, İstanbul kar yağışı tarihleri

YURT GENELİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Eskişehir çevreleri, Konya'nın batısı, Ankara'nın batısı ve kuzeyi, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın batısı ve güneyi ile İstanbul çevrelerinde, Ege Bölgesi ile Antalya ve Burdur çevrelerinde yerel kuvvetli, Kıyı Ege'de çok kuvvetli, Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın batı kesimlerde güney yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

İstanbul’a kar ne zaman yağacak, yılbaşında kar yağar mı? Meteoroloji ile Ankara, İzmir, İstanbul kar yağışı tarihleri

10 ARALIK 2021 GÜNCEL METEOROLOJİ UYARILARI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Ege Bölgesi'nde 10.12.2021 Cuma günü beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların genellikle yerel kuvvetli, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa çevreleri ile Balıkesir'in güneyinde kuvvetli ve çok kuvvetli (30-75 kg/m2), Muğla'nın kıyı ilçelerinde şiddetli (51-100 kg/m2), yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın Marmara'nın batısı ve güneyi, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde güney yönlerden fırtına (50-70 km/saat), yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına (70-90 km/saat), yer yer tam fırtına (90-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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