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Haberler Yaşam İstanbul’da bayram yoğunluğu: Trafik kilitlendi vatandaş sahile akın etti!
Giriş Tarihi: 11.04.2024 16:46 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 16:46

İstanbul’da bayram yoğunluğu: Trafik kilitlendi vatandaş sahile akın etti!

Ramazan Bayramı coşkusu tüm yurtta yaşandı. İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70'leri aştı. Toplu taşımanın ücretsiz olduğu mega kentte metrobüs ve otobüs durakları doldu taştı. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar Zeytinburnu, Bakırköy ve Kadıköy sahilinde akın ederken Tarihi Yarımada, ziyaretçi akınına uğradı.

İstanbul’da bayram yoğunluğu: Trafik kilitlendi vatandaş sahile akın etti!

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde milyonlar sahillere ve tatil beldelerine akın etti. İstanbul'daki trafik yoğunluğu ise eksilmedi. Köprü ve otoyollar ile toplu taşıma araçlarının ücretsiz olduğu İstanbul'un bazı noktalarında hem trafik hem de yolcu yoğunluğu meydana geldi. Öğlen saatlerinden itibaren trafiğin arttığı İstanbul'da yoğunluk zaman zaman yüzde 71'leri gösterdi.

İstanbul’da bayram yoğunluğu: Trafik kilitlendi vatandaş sahile akın etti!

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Hadımköy ve TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkilerinde çift yönlü oluşan yoğunluk trafiğin ağır seyretmesine sebep oldu. Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçişte, TEM Otoyolu'nda Mahmutbey gişeler mevkisinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahında trafik yavaş ilerlerken, D-100 kara yolunda Bakırköy'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar yoğunluk oluştu. İstanbul Boğazı'nın her iki kıyısında ve kentin sahil kesimlerinde de trafik yoğunluğu yaşanırken, Sarayburnu'ndan Eyüpsultan'a kadar olan güzergahta araçlar yavaş ilerledi.

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İstanbul’da bayram yoğunluğu: Trafik kilitlendi vatandaş sahile akın etti!

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 71'E ÇIKTI

Anadolu Yakası'nda da D-100 kara yolunda Tuzla'dan Kadıköy'e kadar trafik yavaş ilerlerken, TEM Otoyolu'nda ise Sultanbeyli'den başlayan trafik yoğunluğu Ataşehir ve Üsküdar mevkisine kadar devam etti. Altunizade'de de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkisinde trafik yavaş seyretti. Yine Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar da araçlar trafikte ağır ilerledi. Saat 15.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü.

İstanbul’da bayram yoğunluğu: Trafik kilitlendi vatandaş sahile akın etti!

METROBÜS VE OTOBÜS DURAKLARI DOLDU TAŞTI!

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde vatandaşlar dışarı çıkmayı tercih etti. İstanbul'daki metro, metrobüs, otobüs, Marmaray ve deniz taşıtlarının ücretsiz olması, toplu ulaşım araçlarında kalabalık oluşturdu. Bazı metrobüs, İETT ve tramvay aktarma istasyonlarının da bulunduğu noktalarda yoğunluk gözlendi. Turnike bölgesinden metrobüse, metro veya otobüs duraklarına ulaşmaya çalışanlar kalabalığın da etkisiyle zor anlar yaşadı.

İstanbul’da bayram yoğunluğu: Trafik kilitlendi vatandaş sahile akın etti!

Şirinevler Metrobüs Durağı'nda kalabalık oluştu. Yenikapı'da oluşan yoğunluk nedeniyle de yolcular metro ve Marmaray'a binmekte güçlük çekti. Çok sayıda yolcunun Haramidere Metrobüs Durağı'nda beklediği görülürken, kalabalık nedeniyle yolcuların bir kısmının metrobüse binemediği, sıradaki aracı beklediği gözlendi. Eminönü, Sirkeci ve Gülhane tramvay duraklarında da yolcu yoğunluğu yaşandı.

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