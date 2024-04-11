İstanbul’da bayram yoğunluğu: Trafik kilitlendi vatandaş sahile akın etti!

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde milyonlar sahillere ve tatil beldelerine akın etti. İstanbul'daki trafik yoğunluğu ise eksilmedi. Köprü ve otoyollar ile toplu taşıma araçlarının ücretsiz olduğu İstanbul'un bazı noktalarında hem trafik hem de yolcu yoğunluğu meydana geldi. Öğlen saatlerinden itibaren trafiğin arttığı İstanbul'da yoğunluk zaman zaman yüzde 71'leri gösterdi.