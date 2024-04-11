İstanbul’da bayram yoğunluğu: Trafik kilitlendi vatandaş sahile akın etti!
Ramazan Bayramı coşkusu tüm yurtta yaşandı. İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70'leri aştı. Toplu taşımanın ücretsiz olduğu mega kentte metrobüs ve otobüs durakları doldu taştı. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar Zeytinburnu, Bakırköy ve Kadıköy sahilinde akın ederken Tarihi Yarımada, ziyaretçi akınına uğradı.
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