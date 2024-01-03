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İstanbul'da dehşet anları! Sokak ortasında tartıştı: Üzerine pitbull ile saldırdı
Giriş Tarihi: 03.01.2024 10:43
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
11:47
İstanbul'da dehşet anları! Sokak ortasında tartıştı: Üzerine pitbull ile saldırdı
Beyoğlu Cihangir'de bir şahıs yanında gezdirdiği Pitbull cinsi köpeği tartıştığı kişinin üstüne saldırttı. Vatandaşın yaşananları kameraya almasıyla vazgeçen adam, küfürler ederek olay yerinden uzaklaştı. Olaydan sonra farklı bir suçtan cezaevine girdiği anlaşılan şahsa ait olan üç Pitbull cinsi köpek muhafaza altına alındı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.