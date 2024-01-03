Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İstanbul'da dehşet anları! Sokak ortasında tartıştı: Üzerine pitbull ile saldırdı
Giriş Tarihi: 03.01.2024 10:43 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 11:47

İstanbul'da dehşet anları! Sokak ortasında tartıştı: Üzerine pitbull ile saldırdı

Beyoğlu Cihangir'de bir şahıs yanında gezdirdiği Pitbull cinsi köpeği tartıştığı kişinin üstüne saldırttı. Vatandaşın yaşananları kameraya almasıyla vazgeçen adam, küfürler ederek olay yerinden uzaklaştı. Olaydan sonra farklı bir suçtan cezaevine girdiği anlaşılan şahsa ait olan üç Pitbull cinsi köpek muhafaza altına alındı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

İHA
İstanbul’da dehşet anları! Sokak ortasında tartıştı: Üzerine pitbull ile saldırdı

Beyoğlu Cihangir Mahallesi'nde önceki hafta yaşanan olayda bir şahıs, Pitbull cinsi köpekle sokakta gezdiği esnada bir başka vatandaşla tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmanın ardından şahıs, Pitbull cinsi köpeğini vatandaşa saldırtmak istedi.

İstanbul’da dehşet anları! Sokak ortasında tartıştı: Üzerine pitbull ile saldırdı

TARTIŞTIĞI ADAMIN ÜSTÜNE PİTBULL SALDIRTTI
O esnada vatandaşın yaşananları cep telefonu kamerasına almaya başlamasıyla geri çekilen şahıs, küfürleşmenin artmasıyla köpeğini tekrar vatandaşın üstüne sürdü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da dehşet anları! Sokak ortasında tartıştı: Üzerine pitbull ile saldırdı

Çevredeki vatandaşların da araya girmesiyle kavga sona erdi. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul’da dehşet anları! Sokak ortasında tartıştı: Üzerine pitbull ile saldırdı

3 TANE PİTBULL YAKALANDI
Polis ekiplerinin başlattığı incelemede köpeğiyle saldırmaya çalışan şahsın, olaydan sonra bir başka suçtan cezaevine girdiği anlaşıldı.

İstanbul’da dehşet anları! Sokak ortasında tartıştı: Üzerine pitbull ile saldırdı

Bunun üzerine Beyoğlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından şahsa ait olan 3 adet pitbull cinsi köpek muhafaza altına alındı.

SON DAKİKA