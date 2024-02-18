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Haberler Yaşam İstanbul’da film gibi hırsızlık: Çaldığı telefonu beğenmeyince genç kadına öyle bir şey yaptı ki…
Giriş Tarihi: 18.02.2024 11:23 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 11:57

İstanbul’da film gibi hırsızlık: Çaldığı telefonu beğenmeyince genç kadına öyle bir şey yaptı ki…

İstanbul Beşiktaş'ta bir yankesici, otobüse binen kadının cebinden cep telefonunu çaldı. Ancak telefonu beğenmeyince kadına geri vermeye çalıştı… Bu sırada kendisini takip eden polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin suç dosyası hayli kabarık çıktı…

İHA
İstanbul’da film gibi hırsızlık: Çaldığı telefonu beğenmeyince genç kadına öyle bir şey yaptı ki…

Şoke eden olay İstanbul Beşiktaş'taki Dolmabahçe otobüs duraklarında geçtiğimiz aylarda yaşandı. Bir şahıs, otobüse binen vatandaşları gözüne kestirdi. Yoğunluğu fırsat bilerek vatandaşların ceplerindeki telefonları yankesicilik yoluyla çalan şahıs bu şekilde onlarca kişiyi mağdur etti.

İstanbul’da film gibi hırsızlık: Çaldığı telefonu beğenmeyince genç kadına öyle bir şey yaptı ki…

SUÇÜSTÜ YAKALANDI…
Şikayetlerin artması üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Beşiktaş Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, çalışma başlattı. Mağdurların ifadelerine başvuran polisi, güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı.

Beşiktaş'ta film gibi yankesicilik! Telefonu beğenmeyip geri verince yakalandı | Video

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İstanbul’da film gibi hırsızlık: Çaldığı telefonu beğenmeyince genç kadına öyle bir şey yaptı ki…

Yapılan çalışmalar sonucunda şahsın benzer suçlardan 37 adet suç kaydı olan Celal A. olduğu tespit edildi. Bunun üzerine polis ekipleri, şahıs takibe aldı. Olay günü şahsın otobüs durağında olduğunu ve cerrahi maske taktığını gören polis, onu göz takibine aldı.

İstanbul’da film gibi hırsızlık: Çaldığı telefonu beğenmeyince genç kadına öyle bir şey yaptı ki…

SAVUNMASI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Durağa otobüs geldiği esnada ise hırsız gözünü kestirdiği kadının arkasına geçti. Kadın tam otobüse binip kartını cihaza okuttuğu sırada hırsız, telefonunu yankesicilik yoluyla çaldı.

İstanbul’da film gibi hırsızlık: Çaldığı telefonu beğenmeyince genç kadına öyle bir şey yaptı ki…

Telefonu inceleyen hırsız düşük model olduğunu görünce, "hanımefendi telefonunuz düştü" diyerek geri vermek istedi. Kadın telefonu önce almazken, neye uğradığını şaşıran hırsız kendini suçüstü yapan Beşiktaş polisi tarafından yakalandı. Film gibi suçüstü anları ise kameralara anbean yansıdı.

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