İstanbul’da film gibi hırsızlık: Çaldığı telefonu beğenmeyince genç kadına öyle bir şey yaptı ki…

Yapılan çalışmalar sonucunda şahsın benzer suçlardan 37 adet suç kaydı olan Celal A. olduğu tespit edildi. Bunun üzerine polis ekipleri, şahıs takibe aldı. Olay günü şahsın otobüs durağında olduğunu ve cerrahi maske taktığını gören polis, onu göz takibine aldı.