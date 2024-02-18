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İstanbul’da film gibi hırsızlık: Çaldığı telefonu beğenmeyince genç kadına öyle bir şey yaptı ki…
Giriş Tarihi: 18.02.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024
11:57
İstanbul’da film gibi hırsızlık: Çaldığı telefonu beğenmeyince genç kadına öyle bir şey yaptı ki…
İstanbul Beşiktaş'ta bir yankesici, otobüse binen kadının cebinden cep telefonunu çaldı. Ancak telefonu beğenmeyince kadına geri vermeye çalıştı… Bu sırada kendisini takip eden polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin suç dosyası hayli kabarık çıktı…