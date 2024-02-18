Video Yaşam Beşiktaş’ta film gibi yankesicilik! Telefonu beğenmeyip geri verince yakalandı | Video
Beşiktaş’ta film gibi yankesicilik! Telefonu beğenmeyip geri verince yakalandı | Video

Beşiktaş’ta film gibi yankesicilik! Telefonu beğenmeyip geri verince yakalandı | Video

18.02.2024 | 10:39

Dolmabahçe’de bir yankesici, otobüse binen kadının cebinden cep telefonunu çaldı. Ancak hırsız telefonu beğenmeyip kadına geri verince kendini takip eden Beşiktaş polisi tarafından suçüstü yakalandı. Film gibi anlar kameralara yansırken, cezaevinden izinli çıktığı, geri dönmediği ve 37 adet suç kaydı olduğu ortaya çıkan hırsız tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Beşiktaş Dolmabahçe'deki otobüs duraklarında geçtiğimiz aylarda yaşanan olayda bir şahıs, otobüse binen vatandaşları gözüne kestirdi. Yoğunluğu fırsat bilerek vatandaşların ceplerindeki telefonları yankesicilik yoluyla çalan şahıs bu şekilde onlarca kişiyi mağdur etti.

BEŞİKTAŞ POLİSİ SUÇÜSTÜ YAKALADI
Şikayetlerin artması üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Beşiktaş Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, çalışma başlattı. Mağdurların ifadelerine başvuran polisi, güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şahsın benzer suçlardan 37 adet suç kaydı olan Celal A. olduğu tespit edildi. Bunun üzerine polis ekipleri, şahıs takibe aldı. Olay günü şahsın otobüs durağında olduğunu ve cerrahi maske taktığını gören polis, onu göz takibine aldı.

TELEFONU ÇALIP "HANIMEFENDİ TELEFONUNU DÜŞTÜ" DEDİ
Durağa otobüs geldiği esnada ise hırsız gözünü kestirdiği kadının arkasına geçti. Kadın tam otobüse binip kartını cihaza okuttuğu sırada hırsız, telefonunu yankesicilik yoluyla çaldı. Telefonu inceleyen hırsız düşük model olduğunu görünce, "hanımefendi telefonunuz düştü" diyerek geri vermek istedi. Kadın telefonu önce almazken, neye uğradığını şaşıran hırsız kendini suçüstü yapan Beşiktaş polisi tarafından yakalandı. Film gibi suçüstü anları ise kameralara anbean yansıdı.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKAN HIRSIZ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan hırsızın emniyete götürülerek ifadesi alındı. Yapılan incelemede şahsın cezaevinden izinli çıktığı, geri dönmediği ve bu sürede suç işlediği ortaya çıktı. Ayrıca 37 adet suç kaydı olan Celal A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece "yankesicilik" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Beşiktaş’ta film gibi yankesicilik! Telefonu beğenmeyip geri verince yakalandı | Video 03:56
Beşiktaş’ta film gibi yankesicilik! Telefonu beğenmeyip geri verince yakalandı | Video 18.02.2024 | 10:39
13 katlı bina iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu: Yaşanan panik kamerada | Video 00:56
13 katlı bina iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu: Yaşanan panik kamerada | Video 18.02.2024 | 09:55
Aksaray’da kaçak sigara operasyonu: 6 tutuklama | Video 01:01
Aksaray'da kaçak sigara operasyonu: 6 tutuklama | Video 17.02.2024 | 15:57
Halk otobüsüyle otomobilin çarpıştığı feci kazada can pazarı: 8 yaralı | Video 03:53
Halk otobüsüyle otomobilin çarpıştığı feci kazada can pazarı: 8 yaralı | Video 17.02.2024 | 15:52
Dolu yağışı kazaları beraberinde getirdi, Siverek beyaza büründü | Video 01:42
Dolu yağışı kazaları beraberinde getirdi, Siverek beyaza büründü | Video 17.02.2024 | 15:22
Kütahya’da evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı | Video 00:18
Kütahya'da evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı | Video 17.02.2024 | 14:52
Namaz ile dalga geçip sosyal medyada paylaştı | Video 00:55
Namaz ile dalga geçip sosyal medyada paylaştı | Video 17.02.2024 | 15:00
Filistin için Küresel Eylem Günü | Video 02:42
Filistin için "Küresel Eylem Günü" | Video 17.02.2024 | 14:45
Sivas’ta faciadan dönüldü: Freni boşalan tır eve böyle çarptı | Video 03:00
Sivas'ta faciadan dönüldü: Freni boşalan tır eve böyle çarptı | Video 17.02.2024 | 14:40
Kars’ta polis hırsız kovalamacası kamerada | Video 00:40
Kars’ta polis hırsız kovalamacası kamerada | Video 17.02.2024 | 14:18
Pendik’teki saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 01:33
Pendik'teki saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 17.02.2024 | 14:15
Kahramanmaraş’ta boş müstakil evde yangın | Video 02:04
Kahramanmaraş'ta boş müstakil evde yangın | Video 17.02.2024 | 14:09
Maden sahasındaki olayla ilgili 6 kişi tutuklandı | Video 00:38
Maden sahasındaki olayla ilgili 6 kişi tutuklandı | Video 17.02.2024 | 14:09
Batman’da tekstil işçilerini taşıyan minibüs böyle devrildi: 10 yaralı | Video 01:37
Batman’da tekstil işçilerini taşıyan minibüs böyle devrildi: 10 yaralı | Video 17.02.2024 | 14:02
Yolun karşısına geçmeyen çalışan kadına motosiklet çarptı | Video 01:14
Yolun karşısına geçmeyen çalışan kadına motosiklet çarptı | Video 17.02.2024 | 13:13
Sokak ortasındaki kanlı cinayette çok sayıda gözaltı | Video 01:56
Sokak ortasındaki kanlı cinayette çok sayıda gözaltı | Video 17.02.2024 | 13:11
Denizi kirleten tekneye 464 bin 585 lira ceza | Video 00:46
Denizi kirleten tekneye 464 bin 585 lira ceza | Video 17.02.2024 | 12:37
Kağıthane’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video 01:05
Kağıthane’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video 17.02.2024 | 12:16
Son olarak Tekel Bayisi kurşunlamışlardı… Operasyonla yakalandılar | Video 00:20
Son olarak Tekel Bayisi kurşunlamışlardı… Operasyonla yakalandılar | Video 17.02.2024 | 11:14
Maskeli gaspçılar tutuklandı: Kuyumcu kuryesi altın ve paralarına kavuştu | Video 04:11
Maskeli gaspçılar tutuklandı: Kuyumcu kuryesi altın ve paralarına kavuştu | Video 17.02.2024 | 11:06

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA