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İstanbul’da ilginç kaza: Kendisine çarpan kişi annesi çıktı!
Giriş Tarihi: 05.05.2024 13:16
Güncelleme Tarihi: 05.05.2024
13:16
İstanbul’da ilginç kaza: Kendisine çarpan kişi annesi çıktı!
İstanbul Fatih'te çok ilginç bir kaza yaşandı… Bir kadın sürücü, önünde motosikletiyle ilerleyen oğluna arkadan çarptı. Kazayı gören bir başka motosikletli ise gence, "İyi misin" sorusunu yöneltince gülerek cevap veren motosikletli genç, "Annem zaten, paylaş ağabey, rezilliği gördün mü?" diyerek yaşananlara şaşırdı. Cevap karşısında motosikletlinin kahkahaya boğulduğu o ilginç anlar kameralara yansıdı.