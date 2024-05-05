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Haberler Yaşam İstanbul’da ilginç kaza: Kendisine çarpan kişi annesi çıktı!
Giriş Tarihi: 05.05.2024 13:16 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 13:16

İstanbul’da ilginç kaza: Kendisine çarpan kişi annesi çıktı!

İstanbul Fatih'te çok ilginç bir kaza yaşandı… Bir kadın sürücü, önünde motosikletiyle ilerleyen oğluna arkadan çarptı. Kazayı gören bir başka motosikletli ise gence, "İyi misin" sorusunu yöneltince gülerek cevap veren motosikletli genç, "Annem zaten, paylaş ağabey, rezilliği gördün mü?" diyerek yaşananlara şaşırdı. Cevap karşısında motosikletlinin kahkahaya boğulduğu o ilginç anlar kameralara yansıdı.

İHA
İstanbul’da ilginç kaza: Kendisine çarpan kişi annesi çıktı!

İstanbul Fatih'te meydana gelen kaza herkesi gülümsetti... Aracıyla trafikte ilerleyen bir sürücü, takip mesafesini ayarlayamadı. Önünde motosikletiyle ilerleyen oğluna arkadan çarptı.

İstanbul'da kahkahaya boğan kaza: Motosikletine çarpan kişi annesi çıktı | Video

İstanbul’da ilginç kaza: Kendisine çarpan kişi annesi çıktı!

Çarpmanın etkisiyle fren yaparak duran motosikletli genci gören bir başka motosikletli, "İyi misin" sorusuyla gencin durumunu sordu.

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İstanbul’da ilginç kaza: Kendisine çarpan kişi annesi çıktı!

Bunun üzerine genç, "Annem zaten, paylaş ağabey, rezillik gördün mü?" sözleriyle yaşanan ilginç anlara gülerek tepki vererek herkesi güldürdü.

İstanbul’da ilginç kaza: Kendisine çarpan kişi annesi çıktı!

İNANAMADI, KAHKAHAYA BOĞULDU
Yardıma gelen motosikletlinin, "Ama kaskını bağla bak. Annen de olsa vuruyormuş bak" sözleri üzerine kaskını bağlayan genci aynı anda babası telefonla aradı.

İstanbul’da ilginç kaza: Kendisine çarpan kişi annesi çıktı!

Bunun üzerine, "Şimdi de babam arıyor. Hissetti galiba" diyerek durumu anlatan genç yavaşça yoluna devam etti. Yaşanan ilginç anlar motosikletlinin kask kamerasına anbean yansıdı.

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