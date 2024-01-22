İstanbul’da kız meselesi kavgası: Kafasına bıçak sapladı!

Kanlı olay, önceki hafta Cuma günü saat 15.15 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre sokak üzerinde yürüyen Azat K. (18) ile Fatih E. (19) arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ikilinin yanlarındaki arkadaşı araya girerek onları ayırdı. Ancak küfürleşmenin başlaması üzerine Fatih E., bıçak çekerek Azat K.'nın üzerine doğru koşmaya başladı. Ardından Fatih E., Azat K.'yı önce sırtından bıçakladı ardından da başına elindeki bıçağı sapladı.



