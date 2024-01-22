Haberler
Yaşam
İstanbul’da kız meselesi kavgası: Kafasına bıçak sapladı!
Giriş Tarihi: 22.01.2024 10:26
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
10:26
Korkunç olay İstanbul Kağıthane'de yaşandı. Yolda yürüyen iki arkadaş arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda 19 yaşındaki saldırgan, 18 yaşındaki gencin başına bıçak sapladı. Kavga anları kameralara yansırken, kaçarken esnaf tarafından yakalanıp polise teslim edilen saldırgan tutuklandı. Başında bıçakla hastaneye kaldırılan genç ise hayati tehlikeyi atlattı.