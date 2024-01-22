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Haberler Yaşam İstanbul’da kız meselesi kavgası: Kafasına bıçak sapladı!
Giriş Tarihi: 22.01.2024 10:26 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 10:26

İstanbul’da kız meselesi kavgası: Kafasına bıçak sapladı!

Korkunç olay İstanbul Kağıthane'de yaşandı. Yolda yürüyen iki arkadaş arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda 19 yaşındaki saldırgan, 18 yaşındaki gencin başına bıçak sapladı. Kavga anları kameralara yansırken, kaçarken esnaf tarafından yakalanıp polise teslim edilen saldırgan tutuklandı. Başında bıçakla hastaneye kaldırılan genç ise hayati tehlikeyi atlattı.

İHA
İstanbul’da kız meselesi kavgası: Kafasına bıçak sapladı!

Kanlı olay, önceki hafta Cuma günü saat 15.15 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre sokak üzerinde yürüyen Azat K. (18) ile Fatih E. (19) arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ikilinin yanlarındaki arkadaşı araya girerek onları ayırdı. Ancak küfürleşmenin başlaması üzerine Fatih E., bıçak çekerek Azat K.'nın üzerine doğru koşmaya başladı. Ardından Fatih E., Azat K.'yı önce sırtından bıçakladı ardından da başına elindeki bıçağı sapladı.

İstanbul’da kız meselesi kavgası: Kafasına bıçak sapladı!

Başında bıçak saplı kalan Azat K. kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırgan Fatih E. ise koşarak kaçmaya çalışırken, esnaf tarafından kıskıvrak yakalandı. Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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İstanbul’da kız meselesi kavgası: Kafasına bıçak sapladı!

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Azat K.'yı ilk müdahalenin ardından başına saplanmış bıçakla sedyeyle koydu.

İstanbul’da kız meselesi kavgası: Kafasına bıçak sapladı!

Ardından ambulansa alınan genç, Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırgan Fatih E. ise esnaf tarafından polise teslim edilerek gözaltına alındı.

İstanbul’da kız meselesi kavgası: Kafasına bıçak sapladı!

Olayla ilgili konuşan esnaf İlker Küçükocak, "Geldiğim de çocuk yerde yatıyordu. Ambulansla koydular, vuran kişi de orada oturuyordu, polis geldi aldı gitti. Kavga etmişler, 3 yerinden bıçaklamış en sonda bıçağı saplamış. Hiç hareket etmiyordu. Alıp götürdüler" dedi.


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