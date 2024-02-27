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Haberler Yaşam İstanbul’da taksici yolcu kavgası: Otobanın ortasında inin!
Giriş Tarihi: 27.02.2024 12:12 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 12:12

İstanbul’da taksici yolcu kavgası: Otobanın ortasında inin!

İstanbul'da iki genç, gece saatlerinde bir taksiye bindi. Ancak iddiaya göre taksimetrenin açılmadığını fark eden gençler durumu sürücüye söyledi. Sürücü ise "Ben sizi aşağı indiriyorum. Otobanın ortasında inin" diyerek duruma tepki gösterdi. Yolcuların olayı cep telefonu ile kayda aldığını gören taksi şoförünün sözleri şaşkına çevirdi…

İHA
İstanbul’da taksici yolcu kavgası: Otobanın ortasında inin!

Şoke eden olay TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkisinde geçtiğimiz günlerde yaşandı. İki genç, gece saatlerinde bir taksiye bindi. İddiaya göre, bir süre sonra taksimetrenin açılmadığını fark eden gençler durumu sürücüye bildirdi. Taksi sürücüsünün verdiği cevapların ardından araçta sözlü tartışma başladı.

İstanbul’da taksici yolcu kavgası: Otobanın ortasında inin!

Taksimetreyi açmamasına rağmen kendisini savunan taksi sürücüsü, "Ben taksimetreyi açmak zorundayım ama köprü başına geldiğimde unuttuğumu fark ettim. Zaten taksi çağırma uygulamasına girip baktığımızda mesafeler arası ortalama ücreti gösteriyor" diyerek kendisini savundu. Bunun üzerine yolcular yaşananlara, "Belki bana 100 lira fazla söyleyeceksin" sözleriyle tepki gösterdi.

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İstanbul’da taksici yolcu kavgası: Otobanın ortasında inin!

TEHDİTLER YAĞDIRDI: OTOBANIN ORTASINDA İNİN!

Bunun üzerine pişkin taksi sürücüsü önce, "Ben sizi aşağı indiriyorum. Otobanın ortasında inin" diyerek gençleri indirmek istedi. Sonrasında video kaydına alındığını fark eden sürücü bu kez, "Tamam indirmiyorum. Şu an videoya çekiyorsun. Beni hapse atarlar" sözleriyle yola devam etti.

İstanbul'da "taksimetreyi neden açmadın" kavgası kamerada | Video

İstanbul’da taksici yolcu kavgası: Otobanın ortasında inin!

Gençler ise "Sen bizi indiremezsin, götürmek zorundasın. Madem böyle korkuların var, taksimetreyi neden açmıyorsun?" diyerek taksi sürücüsüne tepki gösterdi. O ilginç anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul’da taksici yolcu kavgası: Otobanın ortasında inin!
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