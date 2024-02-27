İstanbul’da taksici yolcu kavgası: Otobanın ortasında inin!

Taksimetreyi açmamasına rağmen kendisini savunan taksi sürücüsü, "Ben taksimetreyi açmak zorundayım ama köprü başına geldiğimde unuttuğumu fark ettim. Zaten taksi çağırma uygulamasına girip baktığımızda mesafeler arası ortalama ücreti gösteriyor" diyerek kendisini savundu. Bunun üzerine yolcular yaşananlara, "Belki bana 100 lira fazla söyleyeceksin" sözleriyle tepki gösterdi.