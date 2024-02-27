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İstanbul’da taksici yolcu kavgası: Otobanın ortasında inin!
Giriş Tarihi: 27.02.2024 12:12
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
12:12
İstanbul’da taksici yolcu kavgası: Otobanın ortasında inin!
İstanbul'da iki genç, gece saatlerinde bir taksiye bindi. Ancak iddiaya göre taksimetrenin açılmadığını fark eden gençler durumu sürücüye söyledi. Sürücü ise "Ben sizi aşağı indiriyorum. Otobanın ortasında inin" diyerek duruma tepki gösterdi. Yolcuların olayı cep telefonu ile kayda aldığını gören taksi şoförünün sözleri şaşkına çevirdi…