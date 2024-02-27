İstanbul’da “taksimetreyi neden açmadın” kavgası kamerada | Video
Gaziosmanpaşa’dan taksiye binen 2 genç, taksimetrenin açılmaması üzerine şoförle tartıştı. Taksi sürücüsü tartışma sırasında gençlere, “Ben sizi aşağı indiriyorum. Otobanın ortasında inin” diyerek araçtan indirmek istedi. Bunun üzerine gençlerin kayıt aldığını gören sürücü, “Tamam indirmiyorum. Şu an videoya çekiyorsun. Beni hapse atarlar” diyerek yola devam etti. Yaşananlar gencin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
"OTOBANIN ORTASINDA İNİN" DEDİ KAYDI GÖRÜNCE VAZGEÇTİ
Bunun üzerine pişkin taksi sürücüsü önce, "Ben sizi aşağı indiriyorum. Otobanın ortasında inin" diyerek gençleri indirmek istedi. Sonrasında video kaydına alındığını fark eden sürücü bu kez, "Tamam indirmiyorum. Şu an videoya çekiyorsun. Beni hapse atarlar" sözleriyle yola devam etti. Gençler ise, "Sen bizi indiremezsin, götürmek zorundasın. Madem böyle korkuların var, taksimetreyi neden açmıyorsun?" diyerek taksi sürücüsüne tepki gösterdi. O ilginç anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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