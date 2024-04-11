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Giriş Tarihi: 11.04.2024 10:59 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 11:38

İstanbul'un göbeğinde kanlı infaz! Kurşun yağmuruna tutuldu: Saldırıyla ilgili flaş iddia

İstanbul Şişli'de kan donduran bir olay meydana geldi. Kıraathanenin önünde duran Rıdvan Özyer (30), seyir halinde olan bir cipten açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Özyer, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan olayla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Gencin, saldırganlara asıl hedefin yerini söylemediği için öldürüldüğü öne sürüldü. İşte kanlı saldırının detayları...

İHA
İstanbul’un göbeğinde kanlı infaz! Kurşun yağmuruna tutuldu: Saldırıyla ilgili flaş iddia

Olay, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü saat 21.00 sıralarında Şişli Kuştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde sokak üzerinde bulunan bir kıraathaneye gelen Rıdvan Özyer (30), burada vakit geçirmeye başladı.

İstanbul’un göbeğinde kanlı infaz! Kurşun yağmuruna tutuldu: Saldırıyla ilgili flaş iddia

KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU

Bir süre sonra kapıya çıkan Özyer, kaldırımda durduğu esnada seyir halinde olan bir cipten ateş açıldı. Kurşun yağmuruna tutulan genç, vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak ağır şekilde yaralandı. Saldırı anı güvenlik kameralarına anbean yansırken kıraathanenin içerisindekiler ise panikle dışarıya çıktı.

İstanbul'da kıraathane önünde silahlı saldırı! Cipten ateş açılıp öldürüldü | Video

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İstanbul’un göbeğinde kanlı infaz! Kurşun yağmuruna tutuldu: Saldırıyla ilgili flaş iddia

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ağır yaralı Rıdvan Özyer, ambulansla Çağlayan'daki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan genç kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Olayla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

İstanbul’un göbeğinde kanlı infaz! Kurşun yağmuruna tutuldu: Saldırıyla ilgili flaş iddia

SALDIRIYLA İLGİLİ FLAŞ İDDİA

Öte yandan saldırganların hedefinde bir başkasının olduğu, Rıdvan Özyer'i telefonla arayarak hedef şahsın nerede olduğunu sordukları ancak Özyer'in bilemediği için söyleyemediği, bu sebeple de kurşunların hedefi olduğu iddia edildi. Hayatın kaybeden Rıdvan Özyer'in olay ertesi günü kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildiği öğrenildi. Rıdvan Özyer'in emniyette çeşitli suçlardan yaklaşık 30 adet kaydı olduğu ortaya çıktı.

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