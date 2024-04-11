Haberler
Yaşam
İstanbul'un göbeğinde kanlı infaz! Kurşun yağmuruna tutuldu: Saldırıyla ilgili flaş iddia
Giriş Tarihi: 11.04.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 11.04.2024
11:38
İstanbul'un göbeğinde kanlı infaz! Kurşun yağmuruna tutuldu: Saldırıyla ilgili flaş iddia
İstanbul Şişli'de kan donduran bir olay meydana geldi. Kıraathanenin önünde duran Rıdvan Özyer (30), seyir halinde olan bir cipten açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Özyer, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan olayla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Gencin, saldırganlara asıl hedefin yerini söylemediği için öldürüldüğü öne sürüldü. İşte kanlı saldırının detayları...