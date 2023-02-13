Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İşte depremin yıkıcı etkisi! Gaziantep Şahinbey'de sokakların birleştiği noktada dev çukur oluştu
Giriş Tarihi: 13.02.2023 09:43 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 10:18

İşte depremin yıkıcı etkisi! Gaziantep Şahinbey'de sokakların birleştiği noktada dev çukur oluştu

AFAD'ın verilerine göre, 6 Şubat Pazartesi saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti. Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem başta Hatay, Malatya, Gaziantep Diyarbakır, Adıyaman olmak üzere birçok kentten hissedildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te oluşan derin çukur havadan görüntülendi.

İşte depremin yıkıcı etkisi! Gaziantep Şahinbey’de sokakların birleştiği noktada dev çukur oluştu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te oluşan derin çukur havadan görüntülendi.

İşte depremin yıkıcı etkisi! Gaziantep Şahinbey’de sokakların birleştiği noktada dev çukur oluştu

Merkez Şahinbey ilçesindeki Şenyurt Mahallesi Derinçukur Caddesi'nde bulunan Aydınbaba Parkı'nda depremin etkisiyle derin bir yarık oluştu. Yarığın devamında sokakların birleştiği noktada ise dev bir çukur meydana geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İşte depremin yıkıcı etkisi! Gaziantep Şahinbey’de sokakların birleştiği noktada dev çukur oluştu

30 metre uzunluğunda, 8 metre enindeki çukurun derinliği de şaşırttı.

Depremde sokakların birleştiği noktada dev çukurlar oluştu! İşte o görüntü... | Video

İşte depremin yıkıcı etkisi! Gaziantep Şahinbey’de sokakların birleştiği noktada dev çukur oluştu

Çukura dik vaziyette düşen elektrik direğinin asfaltın sağlam kalan bölümlerinden bile görünmemesi dikkati çekti.

İşte depremin yıkıcı etkisi! Gaziantep Şahinbey’de sokakların birleştiği noktada dev çukur oluştu

Park ve çukurun çevresindeki evler, depremin ardından güvenlik amacıyla boşaltıldı.

SON DAKİKA