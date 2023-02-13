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İşte depremin yıkıcı etkisi! Gaziantep Şahinbey'de sokakların birleştiği noktada dev çukur oluştu
Giriş Tarihi: 13.02.2023 09:43
Güncelleme Tarihi: 13.02.2023
10:18
İşte depremin yıkıcı etkisi! Gaziantep Şahinbey'de sokakların birleştiği noktada dev çukur oluştu
AFAD'ın verilerine göre, 6 Şubat Pazartesi saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti. Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem başta Hatay, Malatya, Gaziantep Diyarbakır, Adıyaman olmak üzere birçok kentten hissedildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te oluşan derin çukur havadan görüntülendi.