Depremde sokakların birleştiği noktada dev çukurlar oluştu! İşte o görüntü... | Video

Merkez Şahinbey ilçesindeki Şenyurt Mahallesi Derinçukur Caddesi'nde bulunan Aydınbaba Parkı'nda depremin etkisiyle derin bir yarık oluştu. Yarığın devamında sokakların birleştiği noktada ise dev bir çukur meydana geldi. 30 metre uzunluğunda, 8 metre enindeki çukurun derinliği de şaşırttı.