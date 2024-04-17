İşte Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’nun annesi: Müge Anlı Suphiye Orancı’yı arıyor!

"ANNEMLE EN SON 2010 YILINDA GÖRÜŞTÜM"

Annesi ile en son 2010 yılında görüştüğünü söyleyen Duygu Nebioğlu "Babamın Metin Akpınar olduğunu yeni öğrenmiştim o zaman. Annem Almanya'da yaşadığı için, görüntülü konuşmuştuk. Karşılıklı çok gözyaşı da döktük. Ama bir daha ne aradı, ne de sordu. Dayımlarım ve teyzemlerin üzerinden de ulaşamıyorum.