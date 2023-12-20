İzlanda yanardağ patlaması izle! Öncü depremler haftalar sürmüştü… İzlanda’da volkan patlaması gerçekleşti

İzlanda'da haftalardır beklenen yanardağ patlaması en sonunda gerçekleşti. Pazartesi günü patlama gerçekleşirken, gaz kirliliğinin Reykjavik'e ulaşabileceği uyarısında bulunuldu. İzlanda'nın güneybatısındaki Reykjanes yarımadasında öncü depremler haftalardır yaşanıyordu. Pazartesi günü 22.17'de başlayan patlamalarda can kaybı yaşanmadı. Volkan sisteminin 3,5 kilometrelik bölümü kurulurken, lavın yeryüzüne çıkacağı belirtildi. Patlamanın uluslararası havalimanı Keflavik'e yakın olması, endişeleri yarattı.