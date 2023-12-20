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Haberler Yaşam İzlanda yanardağ patlaması izle! Öncü depremler haftalar sürmüştü… İzlanda’da volkan patlaması gerçekleşti
Giriş Tarihi: 20.12.2023 11:00 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 11:00

İzlanda yanardağ patlaması izle! Öncü depremler haftalar sürmüştü… İzlanda’da volkan patlaması gerçekleşti

İzlanda'da haftalardır beklenen yanardağ patlaması en sonunda gerçekleşti. Pazartesi günü patlama gerçekleşirken, gaz kirliliğinin Reykjavik'e ulaşabileceği uyarısında bulunuldu. İzlanda'nın güneybatısındaki Reykjanes yarımadasında öncü depremler haftalardır yaşanıyordu. Pazartesi günü 22.17'de başlayan patlamalarda can kaybı yaşanmadı. Volkan sisteminin 3,5 kilometrelik bölümü kurulurken, lavın yeryüzüne çıkacağı belirtildi. Patlamanın uluslararası havalimanı Keflavik'e yakın olması, endişeleri yarattı.

İzlanda yanardağ patlaması izle! Öncü depremler haftalar sürmüştü… İzlanda’da volkan patlaması gerçekleşti

İzlanda yanardağ patlaması, yaşanan depremler sonrası gerçekleşti. Reykjanes yarımadasında gerçekleşen volkan patlaması sonucu can kaybı olmazken, yetkililer bölgeyi Kasım ayında boşaltmıştı.

İzlanda yanardağ patlaması izle! Öncü depremler haftalar sürmüştü… İzlanda’da volkan patlaması gerçekleşti

PAZARTESİ GÜNÜ PATLAMA GERÇEKLEŞTİ

İzlanda Meteoroloji Ofisinin (IMO) açıklamasına göre, Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağ patlaması, Grindavik kasabasının yakınlarında gerçekleşti.

Pazartesi günü yerel saatle 22.00 sularında meydana gelen patlamanın görüntüleri, bölgedeki kameralara yansıdı.

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İzlanda yanardağ patlaması izle! Öncü depremler haftalar sürmüştü… İzlanda’da volkan patlaması gerçekleşti

İzlanda Sivil Savunma ve Acil Durum Yönetimi yetkililerinden Vidir Reynisson, ülkede yayın yapan RUV televizyonundaki açıklamasında, magma akışına değinerek, olayın bölge için "büyük bir patlama niteliğinde olduğunu" ifade etti.

İzlanda yanardağ patlaması izle! Öncü depremler haftalar sürmüştü… İzlanda’da volkan patlaması gerçekleşti

IMO volkanik patlama ile ilgili yaptığı açıklamada, "Reykjanes'te Grindavik'in kuzeyinde volkanik bir patlama başladı. Patlama Sundhnukagigar'a yakın, Grindavik'in kilometrelerce kuzeydoğusundan ve yakındaki web kameralarından görülebiliyor" ifadelerini kullandı.

İzlanda yanardağ patlaması izle! Öncü depremler haftalar sürmüştü… İzlanda’da volkan patlaması gerçekleşti

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