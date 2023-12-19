İzlanda’da yanardağ patladı! İşte ilk görüntüler | Video

İzlanda Meteoroloji Ofisinden (IMO) yapılan açıklamaya göre Reykjanes Yarımadası'nın Grindavik kasabası yakınındaki yanardağ, haftalardır meydana gelen depremlerin ardından yerel saatle 22.17'de patlayarak lav ve kül püskürttü. Kasabadaki 4 bin kişi geçtiğimiz ay tahliye edilirken, yanardağ yakınındaki bir kaplıca da kapatıldı. Sivil Savunma, halkı bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyardı.

İzlanda Dışişleri Bakanı Bjarni Benediktsson ise eskiden Twitter olarak bilinen X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, patlamaya rağmen İzlanda'ya gidiş-dönüş uçuşlarında herhangi bir aksama olmadığını duyurdu. Başkent Reykjavik çevresindeki bölgede Ekim ayı sonundan bu yana deprem aktivitesinde artış yaşanıyordu.