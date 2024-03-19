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İzmir’de 5 kişi ölmüştü: Makas atan cani için istenen ceza açıklandı!
Giriş Tarihi: 19.03.2024 12:26
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
12:36
İzmir’de 5 kişi ölmüştü: Makas atan cani için istenen ceza açıklandı!
Türkiye'nin konuştuğu kaza İzmir Menderes'te yaşanmıştı. Hafif ticari aracıyla makas atan Yusuf İslam Koçak'ın (19) neden olduğu, 4'ü aynı aileden 5 kişinin öldüğü, 20 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin iddianame hazırlandı. İddianamede, Koçak için 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan toplam 22,5 yıla kadar hapis istendi…