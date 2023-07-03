İzmir'deki "makas" katliamında kahreden detay! Ölen sürücünün son sözleri... | Video

İzmir'de makas atarak ilerleyen ve 5 kişinin ölümüne, 20 kişinin de yaralanmasına neden olan 18 yaşındaki sürücü Yusuf K. tutuklandı. Yapılan kontrollerde alkolsüz olduğu belirlenen Yusuf K.'ye trafik kanunu uyarınca makas atmaktan 4 bin 44 lira ceza kesildi. Yusuf K.'nın ifadesinde önünde giden aracı sollamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybederek diğer araca çarptığını ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Hayvancılıkla uğraşan Özcan Özer'in ise kurban kesiminden sonra bir arkadaşından ödünç aldığı araçla eşini, kız kardeşini ve oğlunu alarak Gümüldür'e denize gittiği, kazanın ise Buca'ya evlerine dönüş sırasında yaşandığı öğrenildi. Özcan Özer'in kazadan sonra bilincinin ilk başta açık olduğu ve çevresindeki insanlara kazanın şokuyla 'ben neye çarptım?' diye sorduğu, son sözlerinin bu olduğu ortaya çıktı.