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Haberler Yaşam İzmir'de 'makas' katliamında kahreden detay! Ölen sürücünün son sözleri ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 03.07.2023 07:54 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 07:54

İzmir'de 'makas' katliamında kahreden detay! Ölen sürücünün son sözleri ortaya çıktı

İzmir'de makas atarak ilerleyen ve 5 kişinin ölümüne, 20 kişinin de yaralanmasına neden olan 18 yaşındaki sürücü Yusuf K. tutuklandı. Yapılan kontrollerde alkolsüz olduğu belirlenen Yusuf K.'ye trafik kanunu uyarınca makas atmaktan 4 bin 44 lira ceza kesildi. Yusuf K.'nın ifadesinde önünde giden aracı sollamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybederek diğer araca çarptığını ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Hayvancılıkla uğraşan Özcan Özer'in ise kurban kesiminden sonra bir arkadaşından ödünç aldığı araçla eşini, kız kardeşini ve oğlunu alarak Gümüldür'e denize gittiği, kazanın ise Buca'ya evlerine dönüş sırasında yaşandığı öğrenildi. Özcan Özer'in kazadan sonra bilincinin ilk başta açık olduğu ve çevresindeki insanlara kazanın şokuyla 'ben neye çarptım?' diye sorduğu, son sözlerinin bu olduğu ortaya çıktı.

Ceyhan TORLAK
İzmir’de ’makas’ katliamında kahreden detay! Ölen sürücünün son sözleri ortaya çıktı

Kaza, saat 19.30 sıralarında Menderes ilçesi Kısık Mahallesi İzmir- Aydın karayolunda meydana geldi. İzmir'den Torbalı istikametine giden 18 yaşındaki Yusuf K. trafikte makas atarak ilerlerken aracının kontrolünü kaybederek sol şeritte ilerleyen Özcan Özer (57) idaresindeki 34 DEB 698 plakalı otomobile çarptı.

İzmir’de ’makas’ katliamında kahreden detay! Ölen sürücünün son sözleri ortaya çıktı

Çarpmanın etkisiyle savrularak refüjü aşan Özcan Özer idaresindeki otomobil, karşı yola geçti ve Torbalı'dan İzmir istikametine seyir halinde olan İsmail A. idaresindeki 09 BU 404 plakalı minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlar adeta hurda yığınına dönüştü. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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İzmir’de ’makas’ katliamında kahreden detay! Ölen sürücünün son sözleri ortaya çıktı

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri kazanın olduğu bölgede güvenlik önlemleri alırken, araçların içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

İzmir’de ’makas’ katliamında kahreden detay! Ölen sürücünün son sözleri ortaya çıktı

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede otomobil içerisinde bulunan Özcan Özer'in eşi Sibel Özer (54) ve ablası Şengül Acar'ın (69) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İzmir’de ’makas’ katliamında kahreden detay! Ölen sürücünün son sözleri ortaya çıktı

Kazada otomobilde bulunan sürücü Özcan Özer ve oğlu Ali Alperen Özer ile minibüste bulunan Mustafa Karaca ise kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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