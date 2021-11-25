İzmirli depremzedeler konutlarına kavuşuyor! Bakan Kurum'dan açıklama

İzmirli depremzedeler yarın konutlarına kavuşuyor. 30 Ekim 2020'de yaşanan depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedeler için yapılan konutlar bir yılda tamamlandı. Konutlar yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hak sahiplerine verilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarın yapılacak tören için sosyal medyadan bir video paylaştı. Heyecanı gözlerinden okunan Kurum, "Bir taraftan kaybettiğimiz canların hüznünü yaşarken, diğer taraftan depremzede kardeşlerimizi yeni yuvalarına kavuşturmanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.