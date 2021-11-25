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Haberler Yaşam İzmirli depremzedeler konutlarına kavuşuyor! Bakan Kurum'dan açıklama
Giriş Tarihi: 25.11.2021 15:49 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 15:56

İzmirli depremzedeler konutlarına kavuşuyor! Bakan Kurum'dan açıklama

İzmirli depremzedeler yarın konutlarına kavuşuyor. 30 Ekim 2020'de yaşanan depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedeler için yapılan konutlar bir yılda tamamlandı. Konutlar yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hak sahiplerine verilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarın yapılacak tören için sosyal medyadan bir video paylaştı. Heyecanı gözlerinden okunan Kurum, "Bir taraftan kaybettiğimiz canların hüznünü yaşarken, diğer taraftan depremzede kardeşlerimizi yeni yuvalarına kavuşturmanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.

İzmirli depremzedeler konutlarına kavuşuyor! Bakan Kurum’dan açıklama

Türkiye 30 Ekim 2020'de İzmir depremiyle sarsıldı. Türkiye'yi yasa boğan depremde 117 kişi hayatını kaybederken, binlerce kişinin yuvası zarar gördü. Depremin hemen ardından yaraların sarılması için düğmeye basıldı.

İzmirli depremzedeler konutlarına kavuşuyor! Bakan Kurum’dan açıklama
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İzmirli depremzedeler konutlarına kavuşuyor! Bakan Kurum’dan açıklama
İzmirli depremzedeler konutlarına kavuşuyor! Bakan Kurum’dan açıklama

Aradan geçen 1 yıl gibi kısa bir sürede, 7 farklı proje bölgesinde yürütülen çalışmaların büyük çoğunluğu tamamlandı.

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İzmirli depremzedeler konutlarına kavuşuyor! Bakan Kurum’dan açıklama

KONUTLAR TÖRENLE TESLİM EDİLECEK

Bu kapsamda 26 Kasım Cuma yani yarın, tamamlanan 596 konut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla sahiplerine teslim edilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarın yapılacak tören için sosyal medyadan bir video paylaştı.

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