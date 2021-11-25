İzmir depreminin yaraları sarılıyor! Çevre Bakanı Kurum ve AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım'dan açıklamalar...

İzmir'de geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen depremde yıkılan binalar hak sahiplerine yarın teslim edilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım A Haber’e özel açıklamalarda bulundu..