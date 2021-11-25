İzmir depreminin yaraları sarılıyor! Çevre Bakanı Kurum ve AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım'dan açıklamalar...
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İzmir'de geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen depremde yıkılan binalar hak sahiplerine yarın teslim edilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım A Haber’e özel açıklamalarda bulundu..