Jandarma Astsubay alımı sonuçları açıklanma tarihi 2023: JGK Jandarma astubay/subay alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

Jandarma astsubay ve subay alımı başvuru sonuçları 2023 için geri sayım devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı 1680 muvazzaf/sözleşmeli astsubay ve 468 subay alımı için başvurular 30 Aralık 2022-15 Ocak 2023 tarihleri arasında tamamlandı. Başvurularını gerçekleştiren adaylar, sonuçlar için JGK'dan gelecek son dakika açıklamalarına kilitlendi. Sonuçlar Jandarma Genel Komutanlığı resmi internet sayfası üzerinden duyurulacak olup adaylar, sonuç sorgulama işlemlerini e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle yapabilecek. Peki, Jandarma astsubay ve subay alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2023 JGK Jandarma astsubay/subay alımı sonuçları sorgulama ekranı ve konu ile ilgili tüm detaylar.