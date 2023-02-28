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Haberler Yaşam Jandarma Astsubay alımı sonuçları açıklanma tarihi 2023: JGK Jandarma astubay/subay alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 28.02.2023 17:42 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 17:42

Jandarma Astsubay alımı sonuçları açıklanma tarihi 2023: JGK Jandarma astubay/subay alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

Jandarma astsubay ve subay alımı başvuru sonuçları 2023 için geri sayım devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı 1680 muvazzaf/sözleşmeli astsubay ve 468 subay alımı için başvurular 30 Aralık 2022-15 Ocak 2023 tarihleri arasında tamamlandı. Başvurularını gerçekleştiren adaylar, sonuçlar için JGK'dan gelecek son dakika açıklamalarına kilitlendi. Sonuçlar Jandarma Genel Komutanlığı resmi internet sayfası üzerinden duyurulacak olup adaylar, sonuç sorgulama işlemlerini e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle yapabilecek. Peki, Jandarma astsubay ve subay alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2023 JGK Jandarma astsubay/subay alımı sonuçları sorgulama ekranı ve konu ile ilgili tüm detaylar.

Jandarma astubay ve subay alımı sonuçları TIKLA SORGULA 2023 | Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Jandarma astsubay ve subay alımı sonuçları 2023 için heyecan dorukta. Jandarma Genel Komutanlığı'nda istihdam edilmek üzere muvazzaf/sözleşmeli kadın-erkek astsubay ve subay alımı başvuruları, Ocak ayında tamamlandı. Bu noktada binlerce aday ''Jandarma astsubay ve subay alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Alıma ilişkin sonuçlar e-Devlet ekranı veya Jandarma Genel Komutanlığı resmi internet sayfası üzerinden öğrenilebilecek. Peki Jandarma astsubay ve subay başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? İşte, JGK ile 2023 Jandarma astsubay ve subay alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve tüm gelişmeler.

Jandarma astubay ve subay alımı sonuçları TIKLA SORGULA 2023 | Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

JANDARMA ASTSUBAY/SUBAY ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli astsubay ve subay alımı başvuru sonuçları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Değerlendirme işlemleri sona erdikten sonra sınava katılacak adaylar belirlenecek ve liste açıklanacak. Adaylar başvuru sonuçlarını https://www.jandarma.gov.tr/ internet adresi üzerinden e-Devlet giriş sayfasıyla sorgulayabilecek.

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Jandarma astubay ve subay alımı sonuçları TIKLA SORGULA 2023 | Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

Başvurusu uygun değerlendirilen adaylar KPSS notuna göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve kontenjan miktarının 10 (on) katı aday sınavlara çağrılacak.

Sınav ücreti yatırma duyurusu, başvuru sonuçları, sınavlara girecek adayların listesi, sınav merkezi ve sınav tarihi https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi PTS ''Sonuç Bilgileri'' bölümü altında ''Sonuçlarım'' kısmında ilan edilecek.

Jandarma astubay ve subay alımı sonuçları TIKLA SORGULA 2023 | Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KONTENJAN MİKTARININ 10 KATI ADAY SINAVA KATILACAK

Kılavuzda yer alan bilgiye göre başvurusu uygun değerlendirilen adaylar KPSS notuna göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve kontenjan miktarının 10 (on) katı aday sınavlara çağrılacaktır.

Sınav ücreti yatırma duyurusu, başvuru sonuçları, sınavlara girecek adayların listesi, sınav merkezi ve sınav tarihi https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi PTS ''Sonuç Bilgileri'' bölümü altında ''Sonuçlarım'' kısmında ilan edilecektir.

Jandarma astubay ve subay alımı sonuçları TIKLA SORGULA 2023 | Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

SINAV ÜCRETİNİN YATIRILMASI

a. Başvurusu kabul edilerek sınavlara katılmaya hak kazanan/çağrılan adaylar ile ilgili olarak;

(1) Sınav ücreti yatırılmasına yönelik duyuru yapılan adaylardan 300 ₺ sınav ücreti alınacak (Sınav ücretinin nereye ve ne şekilde yatırılacağı başvuru sonuçları ile birlikte adaylara bildirilecektir.),

(2) Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak,

(3) Sınav ücreti ile ilgili;

(a) Sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,

(b) Sınav aşamalarının herhangi birinde başarısız olan,

(c) Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması/arşiv araştırması aşamalarının herhangi biri olumsuz sonuçlanan,

(ç) Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların, sınav ücretleri iade edilmeyecektir.

Sınav ücretlerinin yatırılması sonrasında sınav takvimi ve diğer duyurular, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi PTS ''Sonuç Bilgileri'' bölümü altında ''Sonuçlarım'' kısmında yapılacaktır.

Adaylar temin takvimine göre duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecektir. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi PTS'de yapılacak duyurular ile SMS bildirileri resmi tebligat niteliği taşımaktadır. Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır.

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