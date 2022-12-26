Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kabine Toplantısı kararları A Haber canlı izle! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması A Haber canlı yayını
Giriş Tarihi: 26.12.2022 15:48 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 15:48

Kabine Toplantısı kararları A Haber canlı izle! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması A Haber canlı yayını

Kabine Toplantısı kararları bekleniyor… Yılın son Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sonuçları için gözler son dakika açıklamalarına çevrildi. Milyonlarca vatandaş gündeme ve ekonomiye yönelik alınacak kararları 26 Aralık 2022 Pazartesi akşamı öğrenecek. Canlı yayını izlemek isteyenler "Kabine Toplantısı kararları A Haber canlı izle!" araştırması yapıyor. Bu başlık altından; Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması A Haber canlı yayını izleyebilirsiniz. İşte Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları 26 Aralık 2022.

Kabine Toplantısı kararları A Haber canlı izle! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması A Haber canlı yayını

Kabine Toplantısı kararları A Haber canlı izle! 2022 yılının son Kabine Toplantısı 26 Aralık 2022 Pazartesi bugün gerçekleşiyor. Bakanlar Kurulu'nu toplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'na Başkanlık ediyor. Canlı yayını izlemek isteyenler "Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması A Haber canlı yayını izle" araştırması yapıyor. İşte Kabine Toplantısı kararları A Haber canlı izleme ekranı ve Kabine kararları sonuçları!

Kabine Toplantısı kararları A Haber canlı izle! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması A Haber canlı yayını

KABİNE TOPLANTISI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAŞKANLIĞI'NDA TOPLANIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılının son Kabine Toplantısı'na Başkanlık edecek. Kabine Toplantısında birçok kritik başlık Bakanlar Kurulu tarafından görüşülecek.

BAKANLAR KABİNE TOPLANTISI KARARLARI İÇİN SUNUM YAPACAK

Kabine Toplantısı kararları milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniyor. Bakanlar, kendi alanlarındaki konulara ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunum yapacak. Kabine Toplantısı kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlar Kurulu'nun onayı ile netlik kazanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kabine Toplantısı kararları A Haber canlı izle! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması A Haber canlı yayını

KABİNE TOPLANTISINDA NELER KONUŞULACAK?

Kabine Toplantısının öncelikli gündemi, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kabine Toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a EYT çalışmasının sunulacağını söyledi. Bilgin, "Ocak ayına varmadan EYT'yi masadan kaldırırız. Önümüzdeki hafta Meclis'e gitmiş olur" dedi.

KABİNE TOPLANTISINDA BAKAN BİLGİN EYT SUNUMU YAPACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesi ile ilgili çalışmayı anlatacak. Bilgin'den son bilgileri alacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonların merak ettiği EYT düzenlemesi ile ilgili açıklamayı, Kabine Toplantısı kararlarını duyuracağı ulusa sesleniş konuşmasında yapacak.

Kabine Toplantısı kararları A Haber canlı izle! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması A Haber canlı yayını

AHaber CANLI YAYIN

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

Kabine Toplantısı kararları A Haber canlı izle! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması A Haber canlı yayını

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI DA KABİNE TOPLANTISINDA MASAYA YATIRILACAK

Asgari ücret zammı, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Asgari ücret 1 yılda yüzde 100 zamlanarak 8 bin 506 TL olmuştu. Rekor zam sonrası gözler emekli ve memur zammına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete benzer şekilde hareket edeceklerinin ipucunu vermişti. Bugün Hazine ve Maliye Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bu konuda da çalışmaları, önerileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaracak. Emekli ve memur zammı için de büyük bir ipucunun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilebileceği belirtiliyor.

SON DAKİKA