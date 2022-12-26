Kabine Toplantısı kararları A Haber canlı izle! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması A Haber canlı yayını

Kabine Toplantısı kararları bekleniyor… Yılın son Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sonuçları için gözler son dakika açıklamalarına çevrildi. Milyonlarca vatandaş gündeme ve ekonomiye yönelik alınacak kararları 26 Aralık 2022 Pazartesi akşamı öğrenecek. Canlı yayını izlemek isteyenler "Kabine Toplantısı kararları A Haber canlı izle!" araştırması yapıyor. Bu başlık altından; Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması A Haber canlı yayını izleyebilirsiniz. İşte Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları 26 Aralık 2022.