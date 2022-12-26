SON DAKİKA: Kabine Toplantısı için milyonlar geri sayımda! Kabine Toplantısı kararları merakla bekleniyor! Gözler Başkan Erdoğan’da

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI DA KABİNE TOPLANTISINDA MASAYA YATIRILACAK

Asgari ücret zammı, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Asgari ücret 1 yılda yüzde 100 zamlanarak 8 bin 506 TL olmuştu. Rekor zam sonrası gözler emekli ve memur zammına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete benzer şekilde hareket edeceklerinin ipucunu vermişti. Bugün Hazine ve Maliye Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bu konuda da çalışmaları, önerileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaracak. Emekli ve memur zammı için de büyük bir ipucunun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilebileceği belirtiliyor.