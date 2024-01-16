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Kader İrgören'i öldürmüştü: Yeni görüntüler çıktı!
Giriş Tarihi: 16.01.2024 08:40
Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
08:40
Kader İrgören'i öldürmüştü: Yeni görüntüler çıktı!
İstanbul Sultanbeyli'deki düğün salonunda dün akşam kan donduran bir olay yaşandı. Ahmet Taşan, evlenmek istediği Kader İrgören'e ateş açtı. Sonra da aynı silahla kendi kafasına sıktı. Talihsiz genç kız hayatını kaybederken, caninin tedavi gördüğü açıklandı. Dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Kader'in kuzeni Ferhat ise korkunç olaya dair yeni detaylar anlattı: Nişan ikimize de mezar olacak gibisinden tehdit vari bir konuşma olmuş ama kız bize söylememiş. Kız istemeyince…