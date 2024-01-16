Kader İrgören’i öldürmüştü: Yeni görüntüler çıktı!

'KULAK ARKASINDAN KURŞUN GİRMİŞ'

İrgören, "Bu cenaze olduğunda duydum. Dün akşam nişandayken, hiçbir şey yoktu. Her şey güllük gülistanlıktı. Düğün salonunun iki kapısı vardı. İkinci kapıda misafirleri ağırlarken saat 10'u çeyrek geçe de ambulansı aradığımız esnada, içerden biri çıktığı gibi, içeride olay oldu deyip kaçmaya başladılar. Kaçışmalar oldu. Biz düğünün gürültüsünden silah sesi duymadık. İçeri girdiğimizde o çocuğun kafasından oluk oluk kan akıyordu. Kızın da kafasının sağ tarafında bir şişkinlik vardı. Kurşun arkasından girmiş, beyni tıkanmış. Kulak arkasından kurşun girmiş. Ambulansı aradık, aynı dakika içerisinde hastaneye götürdük.