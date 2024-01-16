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Haberler Yaşam Kader İrgören'i öldürmüştü: Yeni görüntüler çıktı!
Giriş Tarihi: 16.01.2024 08:40 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 08:40

Kader İrgören'i öldürmüştü: Yeni görüntüler çıktı!

İstanbul Sultanbeyli'deki düğün salonunda dün akşam kan donduran bir olay yaşandı. Ahmet Taşan, evlenmek istediği Kader İrgören'e ateş açtı. Sonra da aynı silahla kendi kafasına sıktı. Talihsiz genç kız hayatını kaybederken, caninin tedavi gördüğü açıklandı. Dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Kader'in kuzeni Ferhat ise korkunç olaya dair yeni detaylar anlattı: Nişan ikimize de mezar olacak gibisinden tehdit vari bir konuşma olmuş ama kız bize söylememiş. Kız istemeyince…

AJANSLAR
Kader İrgören’i öldürmüştü: Yeni görüntüler çıktı!

Tüyler ürperten olay dün akşam İstanbul Sultanbeyli'deki bir düğün salonunda yaşandı. İddiaya göre, davetlisi olduğu nişana gelen Ahmet Taşan, daha önce evlenmek istediği Kader İrgören ile burada karşılaştı. 19 yaşında olduğu öğrenilen Kader İrgören'e silahla ateş eden Taşan, ardından aynı silahla kendi kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu.

Kader İrgören’i öldürmüştü: Yeni görüntüler çıktı!

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Hastaneye kaldırılan Ahmet Taşan'ın tedavisi sürerken İrgören, yapılan müdahalelere rağmen kurtulamadı. İrgören'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Düğün salonunda gerçekleşen olay sırasında yaşananlar, kameraya yansıdı. Görüntülerde, davetlilerin halay çektiği sırada olayın gerçekleştiği, bir kişinin koşmasının ardından davetlilerin paniğe kapıldığı görülüyor.

Sultanbeyli'de düğün salonunda yaşanan dehşet anlarına ait görüntüler ortaya çıktı! | Video

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Kader İrgören’i öldürmüştü: Yeni görüntüler çıktı!

'İSTİYORSAN VERELİM'
Genç kızın dayısının oğlu Ferhat İrgören, "Daha önce gideceğimiz nişan ikimize de mezar olacak gibisinden tehdikari bir konuşma olmuş ama kız bize söylememiş. Kimseye söylememiş. Bu sefer kimsenin haberi olmayınca kimse herhangi bir tedbir de almadı. Daha önce isteme olmuştu, kız istemiyordu. Kızın ailesi 'istiyorsan verelim' diyordu ama kız istemediği için verilmedi. Daha öncesinden herhangi bir tehdit duymadım" ifadelerini kullandı.

Kader İrgören’i öldürmüştü: Yeni görüntüler çıktı!

'KULAK ARKASINDAN KURŞUN GİRMİŞ'
İrgören, "Bu cenaze olduğunda duydum. Dün akşam nişandayken, hiçbir şey yoktu. Her şey güllük gülistanlıktı. Düğün salonunun iki kapısı vardı. İkinci kapıda misafirleri ağırlarken saat 10'u çeyrek geçe de ambulansı aradığımız esnada, içerden biri çıktığı gibi, içeride olay oldu deyip kaçmaya başladılar. Kaçışmalar oldu. Biz düğünün gürültüsünden silah sesi duymadık. İçeri girdiğimizde o çocuğun kafasından oluk oluk kan akıyordu. Kızın da kafasının sağ tarafında bir şişkinlik vardı. Kurşun arkasından girmiş, beyni tıkanmış. Kulak arkasından kurşun girmiş. Ambulansı aradık, aynı dakika içerisinde hastaneye götürdük.

Kader İrgören’i öldürmüştü: Yeni görüntüler çıktı!

O yoğunluktan, kalabalıktan, ekiplerin gelmesiyle falan bütün düğün oraya yıkıldı. Biz kızı aldık direkt. Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk ettiler. Çocuğu da Kartal'a götürmüşler. Her iki taraf da birbirini görmesin diye. İkisi de hayatını kaybetti.

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