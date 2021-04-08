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Yaşam Kan donduran gerçek ortaya çıktı! Müge Anlı Süleyman Eken'i uzun süre aramıştı
Giriş Tarihi: 07.04.2021
15:42 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021
08:52
Antalya'da kan donduran vahşet…Geçen yıl ocak ayından bu yana kayıp olan Süleyman Eken'in (54) öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet zanlıları; Oktay ve Mehmet Yılmaz kardeşlerin, Eken'i öldürdükten sonra parçaladıkları cesedini, annelerinin evinin bahçesindeki foseptiğe attıkları anlaşıldı. Eken, bir dönem Müge Anlı ile Tatlı Sert'e de konu olmuştu. İşte tüyler ürperten cinayetin detayları
Antalya Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde oturan Süleyman Eken'den haber alamayan Diyarbakır'daki annesi Sultan Akan, geçen yıl 9 Ocak günü polise kayıp başvurusunda bulundu.
Sultan Akan'ın oğluyla en son 8 Ocak'ta görüştüğünü bildirmesi üzerine harekete geçen ekipler, Eken'in yalnız yaşadığı evde inceleme yaptı. Ekiplerin yaptığı arama çalışmalarında
Süleyman Eken'e ait bir ize rastlanmadı.
POLİS 300 YERİ KAZDI Dosyanın Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne devredilmesi üzerine olayı araştırmak üzere özel ekip kuruldu. Ekipler, Süleyman Eken'in en son Oktay ve Mehmet Yılmaz kardeşler ile görüştüğünü belirledi. Yapılan teknik inceleme sonucu Yılmaz kardeşlerin, Eken'in kaybolduğu tarihte Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi civarında olduğu saptandı. Eken'in öldürülmüş olabileceğini değerlendiren ekipler, iş makineleriyle bölgedeki ormanlık alanda 300 ayrı yeri kazdı.
Antalya'da kan donduran cinayet! Cesedi parçalayıp, foseptiğe atmışlar | Video
PARÇALAYIP, FOSEPTİĞE ATMIŞLAR Ekipler bugün de Yılmaz kardeşlerin Döşemealtı'nda oturan annelerinin evine gitti. Çevrede inceleme yapan ekipler, bahçedeki foseptikte Süleyman Eken'in cesedini buldu. Cesedin, parçalanarak fosseptiğe atıldığı belirlendi.
Yaşanan bu gelişme üzerine gözaltına alınan Yılmaz kardeşler, cinayeti itiraf etti.