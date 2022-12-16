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Haberler Yaşam Kapalı Çarşı’dan dönerken 150 bin euro havaya saçıldı! Çevredekiler paraları çalıp kaçtı!
Giriş Tarihi: 16.12.2022 13:37 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 13:46

Kapalı Çarşı’dan dönerken 150 bin euro havaya saçıldı! Çevredekiler paraları çalıp kaçtı!

İnanılmaz olay İstanbul Beylikdüzü'nde yaşandı. Bir döviz bürosunun kuryesi, Kapalı Çarşı'dan dönerken, işyerine ait 150 bin Euro'yu montunun içine sakladı. Rüzgarın etkisi ile fermuarı açılan monttan paralar etrafa saçılırken, çevredeki vatandaşlar havada uçuşan paraları alarak kayıplara karıştı.

Kapalı Çarşı’dan dönerken 150 bin euro havaya saçıldı! Çevredekiler paraları çalıp kaçtı!

İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir döviz bürosundan 150 bin Euro'yu alan kurye Ünal Coşkun, Kapalı Çarşı'da işlem yaptırmak için yola çıktı. İlerleyen dakikalarda işyerinden gelen telefon ile işlemin iptal olduğunu öğrenen Coşkun, yanında taşıdığı parayı montunun iç cebine koyarak Beylikdüzü'ne doğru yola çıktı.

Kapalı Çarşı’dan dönerken 150 bin euro havaya saçıldı! Çevredekiler paraları çalıp kaçtı!

PİYASA DEĞERİ: 1 MİLYON 700 BİN TL
Rüzgarın etkisi ile montun fermuarı açılırken, sakladığı paralarda havaya saçıldı. Hemen motosikletten inen Coşkun, paraları toplamaya çalışsa da önemli bir kısmını çevredeki vatandaşlar alarak kayıplara karıştı. Yaklaşık piyasa değeri 1 milyon 700 bin TL'yi bulan döviz kayıp olurken, kurye olayla ilgili polis ekiplerine haber verdi.

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Kapalı Çarşı’dan dönerken 150 bin euro havaya saçıldı! Çevredekiler paraları çalıp kaçtı!

Kayıp paraları alanların tespiti için yetkililer inceleme başlatırken, Coşkun mağdur olduğunu ve paraların seri numaralarının polise verildiğini belirterek çalınan dövizleri vatandaşlardan geri getirmelerini istedi. Çevredeki vatandaşların paraları topladığı o anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

150 bin euro havaya saçıldı, trafikte durup paraları alıp kaçtılar | Video

Kapalı Çarşı’dan dönerken 150 bin euro havaya saçıldı! Çevredekiler paraları çalıp kaçtı!

Yaşanan olayı anlatan kurye Ünal Coşkun, "Ben Beylikdüzü'nde bulunan bir döviz bürosunda kurye olarak çalışıyorum. Dün işlem yapmak için üzerime 150 bin Euro alıp Kapalı Çarşı'ya gittim.

Kapalı Çarşı’dan dönerken 150 bin euro havaya saçıldı! Çevredekiler paraları çalıp kaçtı!

Müdürümden işlemin iptal olduğuna ait telefon gelince paraları montumun içine koyarak işyerime doğru yola çıktım. Rüzgarın etkisi ile montum açıldı ve paralar yere döküldü.

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