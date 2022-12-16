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Kapalı Çarşı’dan dönerken 150 bin euro havaya saçıldı! Çevredekiler paraları çalıp kaçtı!
Giriş Tarihi: 16.12.2022 13:37
Güncelleme Tarihi: 16.12.2022
13:46
Kapalı Çarşı’dan dönerken 150 bin euro havaya saçıldı! Çevredekiler paraları çalıp kaçtı!
İnanılmaz olay İstanbul Beylikdüzü'nde yaşandı. Bir döviz bürosunun kuryesi, Kapalı Çarşı'dan dönerken, işyerine ait 150 bin Euro'yu montunun içine sakladı. Rüzgarın etkisi ile fermuarı açılan monttan paralar etrafa saçılırken, çevredeki vatandaşlar havada uçuşan paraları alarak kayıplara karıştı.