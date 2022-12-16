Video Yaşam 150 bin euro havaya saçıldı, trafikte durup paraları alıp kaçtılar | Video
150 bin euro havaya saçıldı, trafikte durup paraları alıp kaçtılar | Video

150 bin euro havaya saçıldı, trafikte durup paraları alıp kaçtılar | Video

16.12.2022 | 13:12

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Beylikdüzü’nde bir döviz bürosunun kuryesi, Kapalı Çarşı’dan dönerken, işyerine ait 150 bin Euro’yu montunun içine sakladı. Rüzgarın etkisi ile fermuarı açılan monttan paralar etrafa saçılırken, çevredeki vatandaşlar havada uçuşan paraları alarak kayıplara karıştı. Kendi çabaları ile yaklaşık 65 bin Euro’yu toplayan kuryenin o anlarıysa cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Olay, dün öğle saatlerinde İstanbul Sahil Yolu Fatih mevkiinde yaşandı. Beylikdüzü'nde bulunan bir döviz bürosundan 150 bin Euro'yu alan kurye Ünal Coşkun, Kapalı Çarşı'da işlem yaptırmak için yola çıktı. İlerleyen dakikalarda işyerinden gelen telefon ile işlemin iptal olduğunu öğrenen Coşkun, yanında taşıdığı parayı montunun iç cebine koyarak Beylikdüzü'ne doğru yola çıktı. Rüzgarın etkisi ile montun fermuarı açılırken, sakladığı paralarda havaya saçıldı. Hemen motosikletten inen Coşkun, paraları toplamaya çalışsa da önemli bir kısmını çevredeki vatandaşlar alarak kayıplara karıştı. Yaklaşık piyasa değeri 1 milyon 700 bin TL'yi bulan döviz kayıp olurken, kurye olayla ilgili polis ekiplerine haber verdi. Kayıp paraları alanların tespiti için yetkililer inceleme başlatırken, Coşkun mağdur olduğunu ve paraların seri numaralarının polise verildiğini belirterek çalınan dövizleri vatandaşlardan geri getirmelerini istedi. Çevredeki vatandaşların paraları topladığı o anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

"85 BİN EURO'NUN KAYIP OLDUĞUNU GÖRDÜM"
Yaşanan olayı anlatan kurye Ünal Coşkun, "Ben Beylikdüzü'nde bulunan bir döviz bürosunda kurye olarak çalışıyorum. Dün işlem yapmak için üzerime 150 bin Euro alıp Kapalı Çarşı'ya gittim. Müdürümden işlemin iptal olduğuna ait telefon gelince paraları montumun içine koyarak işyerime doğru yola çıktım. Rüzgarın etkisi ile montum açıldı ve paralar yere döküldü. Arabaların üzerinden geçmesi ile paralar havada uçuşmaya başladı. O sırada tüm araçlar durdu ve insanlar paraları toplamaya başladı. Ben o sırada video kaydını açarak paraları toplamaya başladım. Tamamını olmasa da paraların bir kısmını topladım. Bazı insanlar paraları çalarak kaçtı. İşyerine döndüğümde paraları saydık ve 85 bin Euro'nun kayıp olduğunu gördüm. Gerekli yerlere şikayette bulunduk. Paraların seri numaralarını tüm döviz bürolarına bildirdik. Tek ricam o paraları alan arkadaşların Aksaray Polis Merkezi'ne paraları teslim etmesi. Ben 8 bin TL maaş ile çalışıyorum ve çok mağdur durumdayım" dedi.

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