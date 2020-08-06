Katledilen Pınar’ın babası Sıddık Gültekin: “Kızımın katili yalnız değil”

"BENİM KIZIM BU ADAMLA BİR ÇAY DAHİ İÇMEMİŞTİR"
Memleketi Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Gayda köyünde gözyaşları arasında toprağa verilen Pınar Gültekin'in acılı babası Sıddık Gültekin, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. 16 Temmuz'da kızının kaybolması nedeniyle eşinin Muğla'ya gittiğini dile getiren baba Gültekin, "Ben Bitlis'in Hizan ilçesindeydim. Bana haber verince apar topar Muğla'ya gittim. Orada karakolda kamera kayıtlarına baktık.
Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin: Benim canım yavrum öyle güzel kokardı ki.... | Video