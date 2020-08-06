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Katledilen Pınar’ın babası : “Kızımın katili yalnız değil”

'da kaybolduktan 5 gün sonra korkunç halde cansız bedeni bulunan 'in ölümü Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Tüyler ürperten cinayette son dakika gelişmesi yaşandı. Pınar'ın babası , yaptığı açıklamada çarpıcı bir iddiada bulundu. Baba Gültekin, katil Cemal Metin Avcı'nın cinayette yalnız olmadığını, Pınar'ın 'ikinci kişi' tarafından kandırılarak otomobile bindirildiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 06.08.2020 10:05 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 10:42
Katledilen Pınar’ın babası Sıddık Gültekin: “Kızımın katili yalnız değil”

'da 16 Temmuz'da kaybolduktan 5 gün sonra cansız bedeni bir varil içerisinde yakılmış ve üzerine beton dökülmüş halde bulunan üniversite öğrencisi 'in babası , kızının katilinin yalnız olmadığını söyledi.

Katledilen Pınar’ın babası Sıddık Gültekin: “Kızımın katili yalnız değil”

Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi (27) 16 Temmuz'da kaybolmuş, ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis tarafından arama çalışması başlatılmıştı.

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Katledilen Pınar’ın babası Sıddık Gültekin: “Kızımın katili yalnız değil”

Ekiplerin çalışması sonucu, Cemal Metin Avcı katil zanlısı olarak evinde gözaltına alınarak tutuklanırken, genç kızı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, bağ evinde cesedini çöp varilinde yakıp üzerine beton döktüğünü itiraf etmişti.

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Katledilen Pınar’ın babası Sıddık Gültekin: “Kızımın katili yalnız değil”

"BENİM KIZIM BU ADAMLA BİR ÇAY DAHİ İÇMEMİŞTİR"

Memleketi Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Gayda köyünde gözyaşları arasında toprağa verilen 'in acılı babası , İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. 16 Temmuz'da kızının kaybolması nedeniyle eşinin 'ya gittiğini dile getiren baba Gültekin, "Ben Bitlis'in Hizan ilçesindeydim. Bana haber verince apar topar Muğla'ya gittim. Orada karakolda kamera kayıtlarına baktık.

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Katledilen Pınar’ın babası Sıddık Gültekin: “Kızımın katili yalnız değil”

Kızım en son 'da bir alışveriş merkezinde, restoranda yemek yerken yanına bir arkadaşı geliyor. Tabi arkadaşı olduğunu bilmiyoruz. Sonradan öğrendiğimiz samimi bir arkadaşıymış. Tehditvari bir üslupla kızla konuşup çekip gidiyor. Bu olaydan sonra kamera kayıtları bize izletilmedi. Bütün şüphem yanına gelen kızın üzerinde. Bu cani denilen insan bütün telefonlarını engellemişti. Zaten takıntısı vardı. Kızım onunla asla ve asla bir araya gelmemişti.

Katledilen Pınar’ın babası Sıddık Gültekin: “Kızımın katili yalnız değil”

'ya gidip sorabilirsiniz. Her gün görüşüp konuştuğu arkadaşları var. Bir güne bir gün benim kızım bu adamla bir çay dahi içmemiştir. Orası ufak olduğu için herkes herkesi tanır. Kızımın telefon numarasını da başkalarından alıyor. Kızımı sürekli rahatsız ediyor.

Katledilen Pınar’ın babası Sıddık Gültekin: “Kızımın katili yalnız değil”

Kızım onun evli olduğunu bilmiyor. O yüzden kızım ona ne yüz verdi ne de oturup çay içebileceği bir insandı. Bu durumu bütün biliyor. Bütün konuşmalarımda da hep üstüne basa basa söyledim. Buna rağmen benim kızım 27 yaşında, üniversite okumuş, fotomodellik yapan bir kız. Gidip bir caninin arabasına binecek kadar cahil bir insan değil. Gurbet ellerde bir kız" dedi.

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