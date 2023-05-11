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Haberler Yaşam Kız Kulesi bugün açılıyor: O tarihe kadar ücretsiz!
Giriş Tarihi: 11.05.2023 15:45 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 15:47

Kız Kulesi bugün açılıyor: O tarihe kadar ücretsiz!

İstanbul'un sembollerinden olan Kız Kulesi'nin restorasyon çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tamamlandı. 2 yıllık aranın ardından bu akşam yapılacak ışık ve ses gösterilerinin ardından Kız Kulesi kapılarını ziyaretçilerine açacak. Açılışla ilgili bilgi veren Bakan Ersoy, "Mayıs sonuna kadar ücretsiz yaptık. Motor da ücretsiz olacak. 1 Haziran'dan itibaren de Müzekart geçerli olacak. Ben şimdiden hepimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kız Kulesi bugün açılıyor: O tarihe kadar ücretsiz!

İstanbul Boğazı'nın simge yapılarından Kız Kulesi'nde restorasyon süreci tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2021 yılında başlatılan restorasyon çalışmalarıyla kulenin iç bölümüyle birlikte, dış cephesi, iskelesi ve çevresi de düzenlendi. Kulede, önceki restorasyon süreçlerine ait, yapının statiğine uygun görülmeyen betonarme parça ve eklentiler söküldü ve aslına uygun, özgün malzemeler ile kulenin tüm bölümleri restore edildi. 2.Mahmut Dönemi'ndeki görüntüsü esas alınarak restore edilen Kız Kulesi'nde, olası İstanbul depremine yönelik çalışmalar da yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açılışa hazır hale gelen Kız Kulesi'ni ziyaret ederek konuşma gerçekleştirdi.

Kız Kulesi bugün açılıyor: O tarihe kadar ücretsiz!

Bakan Ersoy, "İki yıllık bir restorasyon sürecinden sonra bu akşam Kız Kulesi'ni nihayet tekrar vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Biliyorsunuz milattan önce yaklaşık 4. yüzyıla kadar dayanan yaklaşık 2400 yıllık bir tarihi yapıdan bahsediyoruz, çok eski bir yapı. Bu süreçte birçok kez yıkılıp tekrar yapılmış bir yapıdan bahsediyoruz. Cumhuriyet tarihindeki restorasyon çalışmaları yakın tarihte 1944'te ve 1960'lı yıllarda yapılmıştı ve son olarak da 1998-1999-2000 döneminde gerçekleşmişti ve bugün de en son hali, en son restorasyonu tamamlanmış oluyor" dedi.

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Kız Kulesi bugün açılıyor: O tarihe kadar ücretsiz!

Ersoy, "Bu tadilat çalışması sırasında en önemli yaptığımız iki konu var, bir tanesi sonradan yapılmış gereksiz eklentilerin kaldırılması, orijinal olmayan eklentilerin kaldırılması. İki; binaya özgün malzemesiyle tekrar restore edilmesi. Yani hem restorasyon, hem rekonstrüksiyon çalışmaları sırasında binanın yıllar önceki özgün malzemeleri kullanıldı. Biz bu tadilat restorasyon çalışma başlamadan önce bir bilim kurulu oluşturduk. Prof.Dr Zeynep Ahunbay hocamız, Prof.Dr Feridun Çılı hocamız, Han Tümertekin hocalarımız, Bilim Kurulu'nda yer aldılar ve daha sonra Bilim Kurulumuzun hazırladığı projeler Anıtlar Kurulu'nun da onayından geçtikten sonra uygulandı. " ifadelerini kullandı.

Kız Kulesi bugün açılıyor: O tarihe kadar ücretsiz!

Kız Kulesi'ne ait 1826 ve 2023 yıllarına ait fotoğrafları işaret eden Bakan Ersoy, "Bina depreme karşı güçlendirildi. II.Mahmut dönemi dedik. Elimizdeki en iyi dokümanlar vardı. Sadece fikir sahibi olmanız için bakın binanın 1826'daki görüntüsü. Bu 1826'da çekilmiş II.Mahmut dönemine ait fotoğrafı. Bu da 2023'teki fotoğrafı. Binanın aslına uygun olarak nasıl restore edildiğini burada da görebiliyorsunuz. Aslında yakın tarihimiz yani, son 20 yıldır, 30 yıldır gözlemlediğimiz görüntüsü, yanlış görüntüsüydü. Şurada görüyorsunuz, kulede çapraz çelikler vardı. Onlar deprem güçlendirmesi sebebiyle yapılmış orijinal olmayan çelikler. Orijinal olmayan her türlü eklentisi söküldü. Hatta size bir şey göstereceğim; bakın bu 10 liralıklar. 10 liralıkların üzerindeki görüntü aslında hocamın bize önerdiği görüntüsü. II. Mahmut döneminin görüntüsü bu. Aslına özgün haline, bu çalışmayla binamız getirildi. " dedi.

Kız Kulesi bugün açılıyor: O tarihe kadar ücretsiz!

Açılışla ilgili bilgi veren Ersoy, "Bu akşam saat 9'dan itibaren ışık ve lazer şovu ile birlikte binamız açılıyor. Şimdi biliyorsunuz buranın bir de hikayesi var. Galata Kulesi'nin bir hikayesi var. Galata Kulesi'yle Kız Kulesi'nin bir aşk hikayesi var. Bu aşk hikayesini senaryolandığı bir ışık ve lazer gösterisi yapılacak. Bu ışık ve lazer gösterisi de her akşam tekrarlanacak yani sadece bu akşama istinaden değil. Biliyorsunuz biz bir strateji gittik bu dönemde. İkonik yapıları restore ederken özellikle turizm bölgelerindeki yapıları işlevselliklerini değiştiriyoruz. Ne yapıyoruz? Vatandaşın kullanımına açık hale getiriyoruz ama turizm potansiyeli olan yerlerde turizmden pay almasını istiyoruz. Anadolu Yakası'nın turizmden hak ettiği payı almasına destek olması açısından bu ışık gösterilerini de her akşam düzenli olarak yapacağız. Vatandaşlarımız ve turistler her akşam belirli saatlerde Salacak kıyısından buradaki Işık ve lazer gösterilerini görebilecekler. Önemli olan bir nokta daha var. Radikal bir değişikliğe gidildi. Biliyorsunuz ben de İstanbulluyum, doğma büyüme.

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