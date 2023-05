Kız Kulesi bugün açılıyor: O tarihe kadar ücretsiz!

Açılışla ilgili bilgi veren Ersoy, "Bu akşam saat 9'dan itibaren ışık ve lazer şovu ile birlikte binamız açılıyor. Şimdi biliyorsunuz buranın bir de hikayesi var. Galata Kulesi'nin bir hikayesi var. Galata Kulesi'yle Kız Kulesi'nin bir aşk hikayesi var. Bu aşk hikayesini senaryolandığı bir ışık ve lazer gösterisi yapılacak. Bu ışık ve lazer gösterisi de her akşam tekrarlanacak yani sadece bu akşama istinaden değil. Biliyorsunuz biz bir strateji gittik bu dönemde. İkonik yapıları restore ederken özellikle turizm bölgelerindeki yapıları işlevselliklerini değiştiriyoruz. Ne yapıyoruz? Vatandaşın kullanımına açık hale getiriyoruz ama turizm potansiyeli olan yerlerde turizmden pay almasını istiyoruz. Anadolu Yakası'nın turizmden hak ettiği payı almasına destek olması açısından bu ışık gösterilerini de her akşam düzenli olarak yapacağız. Vatandaşlarımız ve turistler her akşam belirli saatlerde Salacak kıyısından buradaki Işık ve lazer gösterilerini görebilecekler. Önemli olan bir nokta daha var. Radikal bir değişikliğe gidildi. Biliyorsunuz ben de İstanbulluyum, doğma büyüme.