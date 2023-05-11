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Kız Kulesi bugün açılıyor: O tarihe kadar ücretsiz!
Giriş Tarihi: 11.05.2023 15:45
Güncelleme Tarihi: 11.05.2023
15:47
Kız Kulesi bugün açılıyor: O tarihe kadar ücretsiz!
İstanbul'un sembollerinden olan Kız Kulesi'nin restorasyon çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tamamlandı. 2 yıllık aranın ardından bu akşam yapılacak ışık ve ses gösterilerinin ardından Kız Kulesi kapılarını ziyaretçilerine açacak. Açılışla ilgili bilgi veren Bakan Ersoy, "Mayıs sonuna kadar ücretsiz yaptık. Motor da ücretsiz olacak. 1 Haziran'dan itibaren de Müzekart geçerli olacak. Ben şimdiden hepimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.