İstanbul'un incisi "Kız Kulesi" bugün yeniden açılıyor! İşte son hali... | Video

İstanbul'un sembollerinden olan Kız Kulesi'nin restorasyon çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tamamlandı. 2 yıllık aranın ardından bu akşam yapılacak ışık ve ses gösterilerinin ardından Kız Kulesi kapılarını ziyaretçilerine açacak.