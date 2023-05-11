Video Yaşam İstanbul'un incisi "Kız Kulesi" bugün yeniden açılıyor! İşte son hali... | Video
İstanbul'un incisi

İstanbul'un incisi "Kız Kulesi" bugün yeniden açılıyor! İşte son hali... | Video

11.05.2023 | 09:50

İstanbul'un sembollerinden olan Kız Kulesi'nin restorasyon çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tamamlandı. 2 yıllık aranın ardından bu akşam yapılacak ışık ve ses gösterilerinin ardından Kız Kulesi kapılarını ziyaretçilerine açacak.

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