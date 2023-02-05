Konya’da okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Yarın Konya’da okullar tatil mi, Valilik açıkladı mı?

Meteoroloji art arda hava durumu ve kar yağışı uyarısını yaptı. Hafta sonu itibariyle Konya'da kar yağışı etkisini devam ettiriyor. 6 Şubat Pazartesi okullar açılacağı için veliler ve öğrenciler '' Konya'da okullar tatil mi, yarın Konya'da okul var mı, 6 Şubat Pazartesi Konya'da okullar tatil mi, Valilik açıkladı mı?'' sorusuna yanıt arıyor. Konya'da okul tatili konusunda bir açıklama bulunmuyor. Konya'da okulların tatil olması durumunda bu konuyla ilgili detaylar haberimizde olacaktır. İşte MGM Konya'da hava durumu raporu