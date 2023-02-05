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Haberler Yaşam Konya’da okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Yarın Konya’da okullar tatil mi, Valilik açıkladı mı?
Giriş Tarihi: 05.02.2023 12:04 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 12:04

Konya’da okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Yarın Konya’da okullar tatil mi, Valilik açıkladı mı?

Meteoroloji art arda hava durumu ve kar yağışı uyarısını yaptı. Hafta sonu itibariyle Konya'da kar yağışı etkisini devam ettiriyor. 6 Şubat Pazartesi okullar açılacağı için veliler ve öğrenciler '' Konya'da okullar tatil mi, yarın Konya'da okul var mı, 6 Şubat Pazartesi Konya'da okullar tatil mi, Valilik açıkladı mı?'' sorusuna yanıt arıyor. Konya'da okul tatili konusunda bir açıklama bulunmuyor. Konya'da okulların tatil olması durumunda bu konuyla ilgili detaylar haberimizde olacaktır. İşte MGM Konya'da hava durumu raporu

Konya’da okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Yarın Konya’da okullar tatil mi, Valilik açıkladı mı?

Yarın Konya'da okullar tatil mi, 6 Şubat'ta okullar tatil mi sorusuna yanıt aranıyor. Konya'da kar yağışı devam ederken öğrencilerin beklediği kar tatiline dair açıklama henüz gelmedi. Cumartesi gününden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime bir gün süreyle ara verilmesi bekleniyor. Peki Konya'da okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Yarın Konya'da okullar tatil mi, Valilik açıkladı mı?

Konya’da okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Yarın Konya’da okullar tatil mi, Valilik açıkladı mı?

KONYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışlarının İstanbul ve çevresinde artması üzerine Konya'da yaşayan öğrenci ve veliler Konya'da yarın tatil olacak mı sorusuna yanıt arıyor. Henüz kar tatili olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

VALİLİKTEN KONYA KAR TATİLİ AÇIKLAMASI GELDİ Mİ?

6 Şubat Konya'da okullar tatil mi sorusu vatandaşların gündeminde. Şu an için okulların tatil olup olmadığına yönelik bir açıklama bulunmuyor.

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Konya’da okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Yarın Konya’da okullar tatil mi, Valilik açıkladı mı?

PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Hava muhalefetinin arttığı illerde 6 Şubat Pazartesi günü için okulların tatil olacağına dair henüz herhangi bir açıklama yer almıyor. Açıklamaların gelmesiyle birlikte haberimiz güncellenecektir.

KONYA HAVA DURUMU

Meteoroloji verilerine göre, Konya'da yeni haftada hava sıcaklığı daha da azalacak. 7 Şubat Salı günü -3 ila +3 derece aralığında olması beklenen hava sıcaklığı, 8 Şubat Çarşamba günü -5 ila - 11 derece, 9 Şubat Perşembe günü ise -4 ila - 14 derece aralığında olacak.

Konya’da okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Yarın Konya’da okullar tatil mi, Valilik açıkladı mı?
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Konya’da okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Yarın Konya’da okullar tatil mi, Valilik açıkladı mı?
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