Konya’da okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Yarın Konya’da okullar tatil mi, Valilik açıkladı mı?

KONYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışlarının İstanbul ve çevresinde artması üzerine Konya'da yaşayan öğrenci ve veliler Konya'da yarın tatil olacak mı sorusuna yanıt arıyor. Henüz kar tatili olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

VALİLİKTEN KONYA KAR TATİLİ AÇIKLAMASI GELDİ Mİ?

6 Şubat Konya'da okullar tatil mi sorusu vatandaşların gündeminde. Şu an için okulların tatil olup olmadığına yönelik bir açıklama bulunmuyor.