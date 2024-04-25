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Haberler Yaşam Korhan Berzeg gizemi: Elimizde 4 kemik ve 2 ihtimal var! Adli tıpçıdan çarpıcı yorum!
Giriş Tarihi: 25.04.2024 11:21 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 12:09

Korhan Berzeg gizemi: Elimizde 4 kemik ve 2 ihtimal var! Adli tıpçıdan çarpıcı yorum!

Ekonomist Korhan Berzeg 17 Haziran 2023'te sırra kadem bastı. Geçtiğimiz günlerde ise kaybolduğu bölgede kemik parçalarına rastlandı. Bulunan kemiklerin yanında; Korhan Berzeg'in kimliği, kredi kartı ve kıyafetleri vardı. Adli tıp uzmanı, sır olayla ilgili çarpıcı yorumlar yaptı. Böyle bir durumda DNA testinin nasıl yapılacağını anlattı. İşte haberin detayları

Korhan Berzeg gizemi: Elimizde 4 kemik ve 2 ihtimal var! Adli tıpçıdan çarpıcı yorum!

Türkiye Korhan Berzeg olayını konuşuyor… Takvim yaprakları 17 Haziran 2023'ü gösterdiğinde Balıkesir Armutlu'da esrarengiz bir olay yaşandı. Ekonomist Korhan Berzeg sabah yürüyüşü yapmak için köpeği "Tina" ile evden ayrıldı.

Korhan Berzeg gizemi: Elimizde 4 kemik ve 2 ihtimal var! Adli tıpçıdan çarpıcı yorum!

KORHAN BERZEG'İN KÖPEĞİ TİNA'YA GPS TAKILMIŞTI
Ancak bir daha kendisine ulaşılamadı. Bir süre sonra ortaya çıkan köpek ise oldukça sağlıklı ve bakımlıydı. Bölgede arama yapan ekipler, köpeğe GPS taktı.

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Korhan Berzeg gizemi: Elimizde 4 kemik ve 2 ihtimal var! Adli tıpçıdan çarpıcı yorum!

Köpek araziye bırakıldı, ancak Berzeg'e yine ulaşılamadı. Önceki gün ise sıcak bir gelişme yaşandı. Korhan Berzeg'in yaşadığı köyün yakınlarında insana ait olduğu iddia edilen kemik parçalarına rastlandı. Balıkesir Valiliği, kemik parçalarının yanında bulunan banka ve kimlik kartlarının Berzeg'e ait olduğunu açıkladı.

Korhan Berzeg gizemi: Elimizde 4 kemik ve 2 ihtimal var! Adli tıpçıdan çarpıcı yorum!

KIZI NİSA'DAN DNA ÖRNEĞİ ALINACAK
Ayrıca Berzeg'e ait kimlik ve kartlarda vahşi hayvanlara ait olduğu düşünülen diş izlerine rastlandı. Kemik parçaları DNA analizi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Korhan Berzeg'in kızı Nisa Berzeg'in DNA örneği vermesi için İngiltere'den Türkiye'ye geleceği öğrenildi.

Korhan Berzeg gizemi: Elimizde 4 kemik ve 2 ihtimal var! Adli tıpçıdan çarpıcı yorum!

Konuyla ilgili a haber'e konuşan Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Hamit Hancı, DNA testinin nasıl yapıldığını anlattı. Hancı, "Normalde kimlik tespitinin birkaç unsuru var… Dişler, parmak izleri, kemik incelemeleri ve DNA… Şimdi diş bulunamamış.

Kemik parçaları Korhan Berzeg'e mi ait? DNA örneği nasıl alınacak? Uzman isim açıkladı | Video

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