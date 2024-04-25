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Korhan Berzeg gizemi: Elimizde 4 kemik ve 2 ihtimal var! Adli tıpçıdan çarpıcı yorum!
Giriş Tarihi: 25.04.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
12:09
Korhan Berzeg gizemi: Elimizde 4 kemik ve 2 ihtimal var! Adli tıpçıdan çarpıcı yorum!
Ekonomist Korhan Berzeg 17 Haziran 2023'te sırra kadem bastı. Geçtiğimiz günlerde ise kaybolduğu bölgede kemik parçalarına rastlandı. Bulunan kemiklerin yanında; Korhan Berzeg'in kimliği, kredi kartı ve kıyafetleri vardı. Adli tıp uzmanı, sır olayla ilgili çarpıcı yorumlar yaptı. Böyle bir durumda DNA testinin nasıl yapılacağını anlattı. İşte haberin detayları