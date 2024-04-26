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Korhan Berzeg olayı: Elimizde 4 kemik ve 2 ihtimal var!
Giriş Tarihi: 26.04.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
11:26
Korhan Berzeg olayı: Elimizde 4 kemik ve 2 ihtimal var!
Ekonomist Korhan Berzeg 17 Haziran 2023'te sırra kadem bastı. Geçtiğimiz günlerde ise kaybolduğu bölgede kemik parçalarına rastlandı. Bulunan kemiklerin yanında; Korhan Berzeg'in kimliği, kredi kartı ve kıyafetleri vardı. Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları, DNA analizi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na yollandı. Adli tıp uzmanı ise sır olayla ilgili çarpıcı yorumlar yaptı. Böyle bir durumda DNA testinin nasıl yapılacağını anlattı. İşte haberin ayrıntıları...