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Haberler Yaşam Korhan Berzeg olayı: Elimizde 4 kemik ve 2 ihtimal var!
Giriş Tarihi: 26.04.2024 11:26 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 11:26

Korhan Berzeg olayı: Elimizde 4 kemik ve 2 ihtimal var!

Ekonomist Korhan Berzeg 17 Haziran 2023'te sırra kadem bastı. Geçtiğimiz günlerde ise kaybolduğu bölgede kemik parçalarına rastlandı. Bulunan kemiklerin yanında; Korhan Berzeg'in kimliği, kredi kartı ve kıyafetleri vardı. Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları, DNA analizi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na yollandı. Adli tıp uzmanı ise sır olayla ilgili çarpıcı yorumlar yaptı. Böyle bir durumda DNA testinin nasıl yapılacağını anlattı. İşte haberin ayrıntıları...

Korhan Berzeg olayı: Elimizde 4 kemik ve 2 ihtimal var!

Türkiye Korhan Berzeg olayını konuşuyor… Takvim yaprakları 17 Haziran 2023'ü gösterdiğinde Balıkesir Armutlu'da esrarengiz bir olay yaşandı. Ekonomist Korhan Berzeg sabah yürüyüşü yapmak için köpeği "Tina" ile evden ayrıldı.

Korhan Berzeg olayı: Elimizde 4 kemik ve 2 ihtimal var!

KORHAN BERZEG'İN KÖPEĞİ TİNA'YA GPS TAKILMIŞTI
Ancak bir daha kendisine ulaşılamadı. Bir süre sonra ortaya çıkan köpek ise oldukça sağlıklı ve bakımlıydı. Bölgede arama yapan ekipler, köpeğe GPS taktı.

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Korhan Berzeg olayı: Elimizde 4 kemik ve 2 ihtimal var!

Köpek araziye bırakıldı, ancak Berzeg'e yine ulaşılamadı. Önceki gün ise sıcak bir gelişme yaşandı. Korhan Berzeg'in yaşadığı köyün yakınlarında insana ait olduğu iddia edilen kemik parçalarına rastlandı. Balıkesir Valiliği, kemik parçalarının yanında bulunan banka ve kimlik kartlarının Berzeg'e ait olduğunu açıkladı.

Korhan Berzeg olayı: Elimizde 4 kemik ve 2 ihtimal var!

KEMİK PARÇALARI İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ
312 gün sonra evinin 4 kilometre uzağındaki dere kenarında kimlik, ehliyet, banka, kredi kartları ve kıyafet parçaları bulunan Korhan Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları, DNA analizi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi. DNA örneği vermek için İngiltere'den Türkiye'ye gelen Korhan Berzeg'in kızı Nisa Berzeg'in, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na davet edildiği öğrenildi.

Korhan Berzeg olayı: Elimizde 4 kemik ve 2 ihtimal var!

Konuyla ilgili a haber'e konuşan Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Hamit Hancı, DNA testinin nasıl yapıldığını anlattı. Hancı, "Normalde kimlik tespitinin birkaç unsuru var… Dişler, parmak izleri, kemik incelemeleri ve DNA… Şimdi diş bulunamamış.

Kemik parçaları Korhan Berzeg'e mi ait? DNA örneği nasıl alınacak? Uzman isim açıkladı | Video

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