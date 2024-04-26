Korhan Berzeg olayı: Elimizde 4 kemik ve 2 ihtimal var!

KORHAN BERZEG'İN KÖPEĞİ TİNA'YA GPS TAKILMIŞTI

Ancak bir daha kendisine ulaşılamadı. Bir süre sonra ortaya çıkan köpek ise oldukça sağlıklı ve bakımlıydı. Bölgede arama yapan ekipler, köpeğe GPS taktı.