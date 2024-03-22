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Kreşte dehşet anları: Eğitmenin iteklediği 2.5 yaşındaki Hasan Efe ölümden döndü!
Giriş Tarihi: 22.03.2024 12:46
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
12:46
Kreşte dehşet anları: Eğitmenin iteklediği 2.5 yaşındaki Hasan Efe ölümden döndü!
Kırıkkale'de özel bir kreşte eğitmenlik yapan A.K. tarafından kolundan tutularak savrulan 2,5 yaşındaki Hasan Efe Kuşdoğan'ın kafası masaya çarptı. Kanlar içinde kalan Hasan Efe'nin kafasına dikiş atılırken gerçek, kuruma giden ailenin kamera görüntülerini izlemesiyle ortaya çıktı. Çocuklarının iteklendiğini gören Kuşdoğan ailesi, şikayetçi olduklarını açıkladı.