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Haberler Yaşam Kreşte dehşet anları: Eğitmenin iteklediği 2.5 yaşındaki Hasan Efe ölümden döndü!
Giriş Tarihi: 22.03.2024 12:46 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 12:46

Kreşte dehşet anları: Eğitmenin iteklediği 2.5 yaşındaki Hasan Efe ölümden döndü!

Kırıkkale'de özel bir kreşte eğitmenlik yapan A.K. tarafından kolundan tutularak savrulan 2,5 yaşındaki Hasan Efe Kuşdoğan'ın kafası masaya çarptı. Kanlar içinde kalan Hasan Efe'nin kafasına dikiş atılırken gerçek, kuruma giden ailenin kamera görüntülerini izlemesiyle ortaya çıktı. Çocuklarının iteklendiğini gören Kuşdoğan ailesi, şikayetçi olduklarını açıkladı.

İHA
Kreşte dehşet anları: Eğitmenin iteklediği 2.5 yaşındaki Hasan Efe ölümden döndü!

Kırıkkale'de özel bir kreşte eğitmenlik yapan A.K. tarafından kolundan tutularak savrulan 2,5 yaşındaki Hasan Efe Kuşdoğan'ın kafası masaya çarptı. Daha sonra yere düşen çocuk yaralandı. Kreşin mutfak atölyesi bölümünde yaşanan olay, anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kreşte dehşet anları: Eğitmenin iteklediği 2.5 yaşındaki Hasan Efe ölümden döndü!

KANLAR İÇİNDE KALDI…

Çocuğun masaya çarparak yere düşmesinin ardından öğretmenin ve görevlilerin panik halleri yer aldığı olayın görüntülerini kameradan izleyen aile, durumu Cumhuriyet savcılığına bildirerek şikayetçi oldu. Hasan Efe'nin babası Hasan Kuşdoğan, yaptığı açıklamada, çocuğunun kafasına dikiş atıldığını belirterek, gerçeği güvenlik kamerasını izlediklerinde öğrendiklerini söyledi.

Kreşte dehşet anları kamerada: Eğitmenin savurduğu 2,5 yaşındaki çocuğun kafası yarıldı! | Video

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Kreşte dehşet anları: Eğitmenin iteklediği 2.5 yaşındaki Hasan Efe ölümden döndü!

GERÇEK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İLE ORTAYA ÇIKTI

Öğretmenin kamerada görüldüğü şekilde olmadığını iddia ettiğini anlatan Kuşdoğan, "Eşimi telefon ile aradılar, oğlum Hasan Efe'nin kafasının masaya çarparak yarıldığını, önemsenecek herhangi bir şeyin olmadığını söylediler. Anne, baba olarak kreşe gittik. Kreşte de çocuğumuzun başındaki yaranın derin olduğunu gördük. Hemen çocuğumuzu alarak, hastaneye gittik.

Kreşte dehşet anları: Eğitmenin iteklediği 2.5 yaşındaki Hasan Efe ölümden döndü!

Çocuğuma hastanede röntgen ve tomografisi çekildi. Daha sonra da çocuğumun 24 saat boyunca risk taşıdığını söylediler. Hastaneye gelmekte de gecikildiğini söylediler. Daha sonra çocuğumun kafasına dikiş atıldı. Hastaneden çıktıktan sonra da biz kreşe gittik. Bu olayın nasıl olduğunu sorduk. Kamera görüntülerini izledik. Kamera görüntüsü onlara göre yanlış yansıyormuş. Bize, 'kamera görüntüsünde bizim iteklediğimiz gözüküyor ama iteklemedik. Biz savurmadık, elinden tuttuk' dediler" dedi.

Kreşte dehşet anları: Eğitmenin iteklediği 2.5 yaşındaki Hasan Efe ölümden döndü!

AMBULANS BİLE ÇAĞIRMAMIŞLAR
Olay sonrasında klinik yetkililerinin ambulans çağırmadığını ifade eden Kuşdoğan, "Ama kamera görüntüsünde eğitmenin çocuğumuzu kolundan savurduğunu gördük. Kolundan savuruyor, masaya çarpıyor, daha sonra yere düşüyor, yerde de kafasını yere vuruyor ve orada kalıyor. Daha sonra da alıyorlar, elini yüzünü temizliyorlar. Üstünü temizliyorlar.

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