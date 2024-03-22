Kreşte dehşet anları kamerada: Eğitmenin savurduğu 2,5 yaşındaki çocuğun kafası yarıldı! | Video
Kırıkkale’de özel bir kreşte eğitmen kadın tarafından kolundan savrulan 2,5 yaşındaki çocuğun kafası masaya çarparak yarıldı. Kafasına dikiş atılan çocuğun anne ve babası kamera görüntüsünü izleyince şoke oldu.
"KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ONLARA GÖRE YANLIŞ YANSIYORMUŞ"
Öğretmenin kamerada görüldüğü şekilde olmadığını iddia ettiğini anlatan Kuşdoğan, "Eşimi telefon ile aradılar, oğlum Hasan Efe'nin kafasının masaya çarparak yarıldığını, önemsenecek her hangi bir şeyin olmadığını söylediler. Anne, baba olarak kreşe gittik. Kreşte de çocuğumuzun çocuğumuzun başındaki yaranın derin olduğunu gördük. Hemen çocuğumuzu alarak, hastaneye gittik. Çocuğuma hastanede röntgen ve tomografisi çekildi. Daha sonra da çocuğumun 24 saat boyunca risk taşıdığını söylediler. Hastaneye gelmekte de gecikildiğini söylediler. Daha sonra çocuğumun kafasına dikiş atıldı. Hastaneden çıktıktan sonra da biz kreşe gittik. Bu olayın nasıl olduğunu sorduk. Kamera görüntülerini izledik. Kamera görüntüsü onlara göre yanlış yansıyormuş. Bize, 'kamera görüntüsünde bizim iteklediğimiz gözüküyor ama iteklemedik. Biz savurmadık, elinden tuttuk.' dediler" dedi.
"BU SONUÇTA 2,5 YAŞINDA 32 AYLIK BİR ÇOCUK"
Olay sonrasında klinik yetkililerinin ambulans çağırmadığını ifade eden Kuşdoğan, "Ama kamera görüntüsünde eğitmenin çocuğumuzu kolundan savurduğunu gördük. Kolundan savuruyor, masaya çarpıyor, daha sonra yere düşüyor, yerde de kafasını yere vuruyor ve orada kalıyor. Daha sonra da alıyorlar, elini yüzünü temizliyorlar. Üstünü temizliyorlar. Yaklaşık bir saat sonra da bizi arıyorlar. Bu özel kreşte telefon yok mu, hiç mi aracınız yok? Hastaneye götürmüyorlar, 112'yi aranıp ambulans çağrılmıyor, hiçbir şey yapılmıyor. Sadece diyorlar ki, 'hiçbir şey yok, biz böyle bir şey olsun istemedik.' Sonuçta 2,5 yaşında, 32 aylık bir çocuk. Konuşamayan, kendini ifade edemeyen bir çocuk. Biz oraya çocuğumuzu ne dövülsün diye ne de savrulsun diye götürdük. Ama sonuç bu" diye konuştuğu.
"KAFADAN ALDI DARBEYİ, KAFA EN RİSKLİ BÖLGE"
Hasan Efen'nin annesi Özlem Kuşdoğan ise, "Kamera kayırlarını izlediğinizde insanın çılgına dönmemesi imkansız bir durum. Biz çocuğumuzu önce Allah'a, sonra okuluna, öğretmenine emanet ettik. Ama hiç kimse, hiçbir Allah'ın kulu oradaki ağzı dili olmayan bir çocuğu kolundan itip, kafasını masaya vurdurup, sonra yere düşürüp, 'biz burada müdahale ettik, yarası derin değil' diyemez. Darbeyi kafadan aldı, kafa en riskli bölge" şeklinde konuştu.
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