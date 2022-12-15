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Kusma ve bulantı şikayeti ile hastaneye gitti: 15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkanlar şaşkına çevirdi!
Giriş Tarihi: 15.12.2022 14:01
Güncelleme Tarihi: 15.12.2022
14:04
Kusma ve bulantı şikayeti ile hastaneye gitti: 15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkanlar şaşkına çevirdi!
Klusma ve bulantı şikaeti ile hastaneye giden 15 yaşındaki çocuğun röntgen sonuçlarında çıkan sonuç şaşkına çevridi. Tam bir metre boyunda kablo yutan çocuk üniversite hastanesine sevk edildi. Midesindekilerin bağırsağına ulaştığı öğrenilirken doktorlar "Çıkarırken açıkçası zorlandık" ifadelerini kullandı.