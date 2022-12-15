Video Yaşam Hasta çocuğun karnından telefon şarj kablosu çıktı | Video
Hasta çocuğun karnından telefon şarj kablosu çıktı | Video

Hasta çocuğun karnından telefon şarj kablosu çıktı | Video

15.12.2022 | 16:46

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hasta çocuğun karnından telefon şarj kablosu çıktı | Video 03:01
Hasta çocuğun karnından telefon şarj kablosu çıktı | Video 15.12.2022 | 16:46
20 kişinin yaralandığı trafik kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:51
20 kişinin yaralandığı trafik kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 15.12.2022 | 16:31
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde otomobilin üstüne çıkıp benzin döktü, itfaiyeci sayesinde yakalandı | Video 05:23
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobilin üstüne çıkıp benzin döktü, itfaiyeci sayesinde yakalandı | Video 15.12.2022 | 15:51
Mersin’de film gibi olay! Kamyon tek hamleyle köyün tabelasını böyle değiştirdi | Video 00:39
Mersin'de film gibi olay! Kamyon tek hamleyle köyün tabelasını böyle değiştirdi | Video 15.12.2022 | 15:49
Ankara’da aslan paniği! Hayvanat Bahçesi’nden kaçtı, caddelerde dolaştı | Video 06:40
Ankara'da aslan paniği! Hayvanat Bahçesi'nden kaçtı, caddelerde dolaştı | Video 15.12.2022 | 15:31
Kartal’da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyonet binaya çarptı: 2 yaralı | Video 03:24
Kartal’da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyonet binaya çarptı: 2 yaralı | Video 15.12.2022 | 14:52
Karaman’da fuhuş şebekesine operasyon: 7 gözaltı | Video 02:24
Karaman'da fuhuş şebekesine operasyon: 7 gözaltı | Video 15.12.2022 | 14:36
SON DAKİKA! 6 yaşında gelin davasında flaş gelişme! Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel tutuklandı | Video 01:38
SON DAKİKA! 6 yaşında gelin davasında flaş gelişme! Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel tutuklandı | Video 15.12.2022 | 14:20
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yola savruldu | Video 01:40
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yola savruldu | Video 15.12.2022 | 13:33
Kayınpederine arabayla çarpıp ateş ederek öldüren damat hakim karşısına çıktı | Video 01:13
Kayınpederine arabayla çarpıp ateş ederek öldüren damat hakim karşısına çıktı | Video 15.12.2022 | 12:27
Sular çekilince tarihi köprü gün yüzüne çıktı | Video 03:58
Sular çekilince tarihi köprü gün yüzüne çıktı | Video 15.12.2022 | 13:24
Şehri saran kötü koku, AFAD ekiplerini harekete geçirdi | Video 01:38
Şehri saran kötü koku, AFAD ekiplerini harekete geçirdi | Video 15.12.2022 | 13:07
Karadeniz’de hamsi bereketi: Balıkçılar tonlarca hamsiyle döndü | Video 02:48
Karadeniz'de hamsi bereketi: Balıkçılar tonlarca hamsiyle döndü | Video 15.12.2022 | 13:09
Şanlıurfa’da 25 kişilik ekiple telefon dolandırıcılarına baskın | Video 01:15
Şanlıurfa’da 25 kişilik ekiple telefon dolandırıcılarına baskın | Video 15.12.2022 | 13:03
Başkonsolosun eşi alkollü kaza yaptı! 242 promil alkollü çıktı | Video 00:01
Başkonsolosun eşi alkollü kaza yaptı! 242 promil alkollü çıktı | Video 15.12.2022 | 13:03
Tekirdağ’da çevreyi kirleten tesislere 34 milyon 109 bin lira ceza | Video 04:27
Tekirdağ'da çevreyi kirleten tesislere 34 milyon 109 bin lira ceza | Video 15.12.2022 | 11:50
Foça’da bir eve giren kadın hırsızlara jandarmadan suçüstü | Video 00:28
Foça'da bir eve giren kadın hırsızlara jandarmadan suçüstü | Video 15.12.2022 | 11:59
Niğde’de 182 litre satışa hazır sahte alkol ele geçirildi | Video 01:06
Niğde'de 182 litre satışa hazır sahte alkol ele geçirildi | Video 15.12.2022 | 11:46
Kiracısına gece yarısı müzik dinleterek kabusu yaşatan o ev sahibi konuştu | Video 04:13
Kiracısına gece yarısı müzik dinleterek kabusu yaşatan o ev sahibi konuştu | Video 15.12.2022 | 11:32
İzmir’de merdiven altı üretildiği belirlenen 25 ton salça ele geçirildi | Video 02:05
İzmir'de merdiven altı üretildiği belirlenen 25 ton salça ele geçirildi | Video 15.12.2022 | 11:18

Elazığ’da kusma ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 15 yaşındaki bir çocuğun karnından çıkan telefon şarj kablosu, görenleri hayrete düşürdü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Diyarbakır'da 15 yaşındaki Y.K'yı ailesi kusma ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürdü. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda çocuğun karnında yabancı bir cisim olduğu tespit edildi. Çocuk, bölgede tek olan Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bölümüne sevk edildi. Burada da tetkik ve ön kontroller sonrası karnında yaklaşık 1 metre uzunluğunda düğümlü şarj kablosu ve lastik toka olduğu belirlenen 15 yaşındaki çocuğun tedavisine başlandı. Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Doğan ve ekibi tarafından yapılan endoskopik operasyon sonucu Y.K.'nın karnında bulunan telefon şarj kablosu ve toka çıkarıldı. Kablonun düğümlü olduğunu ve ince bağırsağa dolandığı için zorlandıkları belirten Prof. Dr. Doğan, başarılı geçen operasyon sonrası hastayı taburcu ettiklerini ancak ilk kez böyle bir vaka ile karşılaştıklarını kaydetti.

Hasta hakkında bilgi veren Prof. Dr. Yaşar Doğan, "Hasta bize Diyarbakır'dan geldi. Orada yapılan incelemesinde karnında bir kablo yuttuğu ifade edildi. Oradaki hekim arkadaşlarımız bizi aradı. Biz de hastayı gerekli olan işlemleri yapmak üzere çağırdık. Hasta geldikten ve hazırlığı yapıldıktan sonra endoskopik işlemle gerekli olan müdahaleyi yaptık ve görüldüğü üzere kablo ile yanındaki saç tokasıyla birlikte çıkardık. İşlemden sonra hastada herhangi bir problem gelişmedi ve hastayı sağlıklı bir şekilde gönderdik" dedi.

"BÖYLE BİR KABLO YUTAN HASTA İLE İLK KEZ KARŞILAŞIYORUZ"
İlk kez şarj kablosu yutan bir vaka ile karşılaştıklarını dile getiren Prof. Dr. Doğan, " Hasta bize gelmeden önce kusma ve karın ağrısı yakınmasıyla Diyarbakır'da hastaneye başvurmuş. Yapılan incelme neticesinde böyle bir durumla karşılaşınca bize gönderilmiş bir hastaydı. Kablonun siyah renk almasının nedeni, mide asidi ile uzun süre temas olmasında dolayı bir renk değişikliğine uğramış. Bu tür vakalarla çok karşılaşıyoruz fakat böyle bir kablo yutan hasta ile ilk kez karşılaşıyoruz. Dolayısıyla bize ilginç gelen hastaydı. Açıkçası biz de işlem yaparken biraz zorlandık. Çünkü kablonun bir kısmı ince bağırsağa girmişti ve kabloda düğümlenme vardı. Bu düğümlenme olduğundan dolayı bağırsakla yapışıklık meydana getirmişti. Onu çıkarırken biraz zorlandık ama çıkarma esnasından herhangi bir komplikasyon gelişmedi" diye konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA